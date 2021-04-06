Сьогодні прощалися з молодим священником о. Любомиром Малоїдом

Сьогодні, 6 квітня, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк у храмі Пресвятого Серця Христового с. Великі Гаї (Тернопільський район) очолив заупокійну Святу Літургію і довершив Чин ієрейського Похорону за новопереставленим о. Любомиром Малоїдом. Кир Василій висловив слова підтримки мамі, дружині та всіх рідним спочилого. Перед Богослужіннням зателефонував Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, який склав співчуття митрополиту і рідним з приводу втрати молодого священника.

У духовному слові до присутніх декан Тернопільський о. Віталій Козак сказав: «Сьогодні хочемо молитовно провести о. Любомира до вічності і ці проводи є затьмарені смутком, тому що його відхід відбувся дуже раптово і неочікувано. Не встигли ми здати собі рахунок, що сталося і як сталося. Ми пригадуємо його Священство, його «так» на покликання Христа. Він радо зголосився відповісти на це покликання, його служіння було дуже коротким, але дуже знаковим для нас усіх: таланти він присвятив для звершення свого служіння, мав добру вдачу, готовність послужити».

Після Чину останнього цілування тіло доставлено на Львівщину у с. Магерів, Жовківського району, – повідомляє пресслужба архиєпархії.