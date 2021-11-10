Тернопільського автоінструктора оштрафували на 34 тис. грн за хабар від учня

Тернопільський міськрайонний суд присудив штраф автоінструктору одного із коледжів Тернополя за те, що той вимагав хабар в учня автошколи. Викладач пообіцяв, хто хлопець без проблем складе іспит з водіння і отримає посвідчення водія. За свої послуги посередництва попросив заплатити йому 8 тис. 400 грн хабара.

Правоохоронці затримали педагога 16 серпня 2021 року. «Під час передачі грошей співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави спільно з оперативниками кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчими Тернопільського районного управління поліції задокументували факт отримання неправомірної вигоди», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Відомості за цим фактом було внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачала позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Згодом статтю перекваліфікували на ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). За цією статтею викладачу загрожував штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.



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