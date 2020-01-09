Компьютерные столы от Flash Nika: как сделать выбор

На работе или дома нас всегда окружает компьютерная техника. Если раньше компьютеры были атрибутом офисов, то сейчас они в каждом доме и, как правило, их несколько. ПК занимает много места, особенно если еще используется принтер и сканер. Правильно организовать место за компьютером на работе или дома помогает компьютерный стол. Он позволяет меньше уставать, выдерживать необходимое расстояние до монитора и соблюдать другие правила эргономики, от которых зависит работоспособность и здоровье человека.

Виды компьютерных столов

Прямой. Это классический вид стола, позволяющий его использовать в любой части комнаты. Он занимает небольшое пространство. Очень удобен для офисов с большой площадью помещений и большим количеством сотрудников. Полный каталог компьютерных столов здесь:https://flash-nika-mebel.ua/компьютерные-столы. Недостатками являются острые углы и небольшое количество вариантов дизайнерских решений.

Г-образный. Устанавливается в углу помещения и позволяет экономить пространство, особенно для малогабаритных комнат. Количество вариантов размещения ограничивается количеством углов, но такой стол больше и удобнее прямого компьютерного стола.

U-образный стол. Отличается от Г-образного полноценными двумя сторонами мебели, которые можно использовать в разных целях: для размещения дополнительной оргтехники, использовать для работы с документацией и ее хранения. Стол позволяет погрузиться в процесс работы, не отвлекаясь по мелочам, и не занимаясь перебежками с места на место.

Столы-трансформеры. Максимально используют свободное пространство за счет более сложной конструкции.

Навесные компьютерные столы. Такие предметы мебели способны организовать место для компьютера и сложиться в небольшой навесной шкаф.

Для того чтобы правильно купить стол компьютерный, необходимо для себя ответить на несколько вопросов:

где будет стоять мебель;

назначение;

какая у вас техника – стационарный компьютер или ноутбук;

степень загруженности столешницы (принтер или другая оргтехника);

материал изготовления. Это может быть ДСП или дерево. Столы компьютерные с использованием ламинированного ДСП являются оптимальным решением между ценой и качеством.

Мебельная фабрика Flash Nika предлагает широкий ассортимент корпусной мебели, включая компьютерные столы по демократичным ценам с гарантией качества. Ламинированное ДСП не боится влаги и пыли, является достаточно прочным и долговечным. Специалисты Flash Nika смогут учесть все конструктивные предпочтения заказчика.