Тернопіль заспіває “Нова Радість стала” разом з Україною та діаспорами по всьому світу

З радістю повідомляємо, що вже вчетверте під час масштабної акції пролунає над Україною одна з найвідоміших колядок “Нова радість стала”.

Акція яка розпочиналась з одночасного співу у трьох містах нашої країни, у січні 2019 стала міжнародною – до участі в неї долучилося ще 5 країн: Велика Британія, Австрія, Нідерланди, Польща та Німеччина, а також разом співали близько 50 міст і сіл з 18 областей України.

Цього року акція відбудеться у неділю 12 січня о 12:15 в рамках “Вертеп-фесту 2020”.



У Тернополі співатимуть у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї (площа Героїв Євромайдану, 3).

Зареєструватися на участь та дізнатися подробиці можна за посиланням

“Нова радість стала” — одна з найвідоміших українських колядок, що підтримувала дух багатьох українців з давніх давен до сьогодні. Акція її спільного виконання під час Всеукраїнського фестивалю вертепів “Вертеп-фест” вже стала незмінною традицією. Вона підтримується впродовж всіх чотирьох років існування заходу.

“Ця акція допомагає нам всім відчути нашу згуртованість, єдність України. — переконана головна координаторка фестивалю, директорка організатора “Вертеп-фесту” БО “БФ “Харків з тобою” Олена Рофе-Бекетова. — В момент виконання ми розуміємо, що співаємо разом навіть не з тисячею людей, що знаходяться фізично поряд, а з усім світом. І тим самим накриваємо рідну Україну та її захисників ще одним охоронним шаром нашої любові та турботи. Тож, приєднуйтесь до нас! Нехай і ваш голос буде вплетеним в цю “музичну вишиванку” для України!”.

З кожним роком акція одночасного виконання колядки “Нова радість стала” набуває все більшої масштабності. Вперше вона пройшла у 2017 році в трьох містах — Харків, Львів і Краматорськ. Тоді рівно опівдні на головних площах міст сотні людей заспівали відомі всім слова. В 2018 до них приєдналися ще 3 міста — Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Тернопіль.

В 2019 в акції взяли участь майже 50 міст і селищ нашої країни, а також представники українських діаспор п’яти європейських держав. “Нова радість” пролунала у Лондоні (Велика Британія), Відні (Австрія), Карлсруе (Германія), Амстердамі (Нідерланди), Любліні та Прошовице (Польща). В Харкові її заспівали на площі Свободи 12 січня всі учасники та глядачі “Вертеп-фесту 2019”.

Організатори запрошують долучитися до цієї масштабній події творчі колективи, громадські організації, державні установи й кожну людину — всіх, кому дорогі українські традиції. Для цього треба у неділю 12 січня о 12:15 годині заспівати колядку з родиною, колегами, друзями чи самостійно, зробити під час співу селфі-відео та розмістити його на своїй сторінці у Фейсбуці та/або Інстаграмі з хештегами #НоваРадість та #ВертепФест2020.

“У сучасному житті не вистачає по-справжньому позитивних, світлих новин, — впевнена керівниця та організаторка проведення акції “Нова радість стала” в рамках фестивалю “Вертеп-фест” Ірина Голубєва. — Тож давайте разом поширювати цю саму щиру і світлу звістку про народження Сина Божого. Привітайте один одного та приєднайтеся до Міжнародної акції одночасного співу колядки “Нова радість стала”. Хай лунає пісня, що об’єднує в радості та є молитвою про щастя нашій славній Україні!”.

Нагадуємо, що “Вертеп-фест” — це дводенний фестиваль традиційних і сучасних вертепів, який з 2017 року проходить в Харкові в дні новорічних та різдвяних свят. Він збирає представників вертепних театрів, колядників, фольклорно-театральних колективів, аматорських об’єднань з різних куточків України. Тож організатори запрошують всіх охочих зануритися у справжню святкову атмосферу українських народних гулянь і завітати 11 і 12 січня на “Вертеп-фест 2020” в Харкові.