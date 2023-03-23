Конфігурації MacBook Pro: вибираємо оптимальний варіант

З виходом десктопних чипів Apple власної розробки користувачі зітхнули з полегшенням — тепер можна вибрати лише діагональ Макбука й отримати порівнянну продуктивність. На ділі ситуація стала тільки заплутанішою — конфігурації MacBook у межах однієї діагоналі помітно відрізняються. Склали гайд, що дає змогу розібратися в лінійці Про.

MacBook Pro 13: знайомство з лінійкою

Лінійка 13-дюймових «прошок» неоднозначна, другий рік поспіль лептопи конкурують з лінійкою Air. По суті, головна перевага «тринадцятки» на Ейр в активній системі охолодження. Однак, для багатьох користувачів наявність кулера — головний аргумент на користь MacBook Pro 13.

Яким би Air не був продуктивним, тривале інтенсивне навантаження змушує процесор скидати частоти та сповільнювати роботу. На щастя, 13-дюймовий Про Макбук у магазині коштує ненабагато дорожче за Air, тому користувачі можуть отримати пристрій для вирішення творчих і професійних завдань без переплат. Розглянемо характеристики пристрою:

Apple M2 з вісьмома ядрами CPU, 10-ядерною графічною системою та 16-ядерним нейронним движком;

8, 16 або 24 ГБ об’єднаної пам’яті;

256, 512 ГБ, 1 або 2 ТБ накопичувача;

дисплей з роздільною здатністю 2560×1600, підтримкою широкого колірного діапазону (P3) і технології True Tone;

два порти Thunderbolt/USB 4 з підтримкою зарядки та DisplayPort, роз’єм для навушників.

В умовах обмеженого бюджету 13-дюймовий Про — найкращий варіант, що дозволяє отримати максимум.

MacBook Pro 14: баланс між портативністю та продуктивністю

Якщо потрібен універсальний комп’ютер високого класу, але при цьому досить портативний, зверніть увагу на 14-дюймовий Макбук Про. Він підійде тим, хто займається створенням контенту на професійному рівні.

Крім цього 14-дюймовий Про пропонує солідний набір портів: MagSafe, три роз’єми з підтримкою Thunderbolt 4, слот для карт SDXC і HDMI 2.1. Користувачеві доступні дві опції залежно від процесора:

M2 Pro. Конфігурації на 10 або 12 ядер CPU, 16 або 19 графічних ядер, 16 або 32 ГБ ОЗП; M2 Max. 12 процесорних ядер, 30 або 38 GPU-ядер, 32, 64 або 96 ГБ оперативної пам’яті.

Навіть у базовій комплектації його продуктивність закриває потреби більшості вимогливих користувачів. Плюс, MacBook Pro 14 оснащений одним із найкращих дисплеїв — Liquid Retina XDR зі змінною частотою оновлення 120 Гц. Наразі це найбільш збалансований лептоп із запасом потужності на 5-6 років.

MacBook Pro 16: ідеальний для професіоналів

14-дюймова модель надає приголомшливу продуктивність, але 16-дюймова версія надає найкраще зі світу MacBook. Пристрій із чипом Max підтримує режим High Power Mode, він дає змогу вентиляторам працювати швидше. На великому екрані працювати в рази комфортніше.

На додаток до більшого екрана пристрій вирізняється рекордною автономністю — до 22 годин під навантаженням. Він ідеально підійде для роботи в подорожі, тільки якщо вас влаштовують його габарити. Пристрій доступний із чипом M2 Pro (12 ядер CPU і 19 ядер GPU, 16 або 32 ГБ ОЗП) і Max (12-ядерний CPU, 30 або 38 ядер графіки та 64 або 96 ГБ пам’яті). 16 Pro — видатний ноутбук, який стане помічником в ефективній роботі.