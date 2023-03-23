На 8 років можуть сісти чоловіки, які зазіхнули на чужі телефони

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує двом чоловікам які привласнили чужі мобільні телефони. Міри покарання їм обере суд.

Один зі злочинів задокументували працівники Тернопільського РУП в обласному центрі. Зловмисник зайшов до крамниці та скористався слушною нагодою, коли працівниця обслуговувала відвідувачів. Він привласнив дороговартісний телефон, який жінка зберігала під прилавком.

Поліцейські встановили, що це раніше ще судимий житель Києва.

Аналогічний злочин задокументували працівники відділення поліції № 2 м. Ланівці. Підозрюваний поцупив майно свого приятеля. За словами заявника, після гостювання знайомого в його будинку, зник мобільний телефон.

Здогадки заявника вдалося підтвердити й правоохоронцям. Викрадене майно вони вилучили.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.