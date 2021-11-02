Конвектори – як вибрати оптимальний варіант

З настанням холодів, виникає питання про обігрів будинку. Існують різні способи, та сучасні умови диктують свої правила і багато споживачів вибирають конвектори, щоб економити інші ресурси чи в якості основної системи опалення. Такий вид підходить, якщо є можливість зменшити площу обігріву та застосовувати як тимчасовий варіант.

Існуючі види та їх особливості

Працюють дані прилади за принципом конвекції, тобто циркуляції повітря різної температури. Тепле повітря нагрівається та підіймається вгору, там охолоджується і опускається вниз. З відомих варіантів частіше можливо зустріти конвектори наступних видів:

Настінні – кріпляться кронштейнами до будь-якої частини стіни, частіше під вікнами, бо там повітря більш охолоджене. Таким чином можна запобігти запитуваною і ефективніше прогріти територію кімнати.

Підлогові – мобільні пристрої. Мають коліщатка чи ніжки. Можливо переміщати в будь-яке місце, нагрівати тільки ті площу, яка активно використовується. Тому підлогові конвектори опалення частіше можна зустріти в районі санвузла чи спальні. Вони мобільні, більш зручні.

Плінтусні – останнім часом користуються попитом саме такий вид електричних пристроїв для опалення кімнат. Вони вмонтовуються в підлогу, непомітні. Прогрівають кімнати, де великі вікна, на всю стіну.

Універсальні – плюси в тому, що можливо монтувати так, як зручно. На стіну, чи поставити на підлогу. Вони продаються з різними видами кріплення, набором ніжок або коліщат.

Крім згаданих видів, набувають популярності моделі, що можливо вбудовувати в підлогу чи стіну. Відрізняються тим, що не заважають вільно переміщатися по кімнаті, захищені спеціальною решіткою, не потребують додаткового догляду. На що звернути увагу?

Щоб пристрій був максимально комфортним, важливо враховувати наступні характеристики:

Тип управління. Буває механічне, електронне. Перший тип більш простий, але не дає можливості програмувати конвектор з високою точністю. Електронний складніший, та видає точніші налаштування, хоча не підходить для кімнат з великою вологістю.

Потужність. Зрозуміло, що чим потужніший прилад, тим більшу площу він може обігріти, наприклад, для 15 квадратних метрів, необхідна потужність в 1500 Вт.

Функціонал. Конвектори бувають з різними режимами обігріву, можливістю програмування потрібної температури, автоматичним регулюванням, з іонізатором повітря, захистом від замерзання.

Вид та функції конвектора вибираються в залежності від умов експлуатації, площі обігріву. Такий вид опалення вважається комфортним, простим, ефективним.