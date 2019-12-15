Копія – не означає гірше. Кращі репліки ножів

Не кожен може собі дозволити купити оригінальний ніж, годинник, оскільки це не є предмет першої необхідності. Китайські репліки ножів, в принципі, нічим не поступаються оригіналам. Багато в чому навіть перекривають їх за якістю. Річ у тому, що оригінальні виробники часто економлять на матеріалах, а китайські собі цього дозволити не можуть.

Як відрізнити репліку від оригіналу

Часом навіть професіонал не здатний відрізнити репліку від оригінального виробу. Репліка являє собою копію, часом точну, оригінального виробу. Репліки випускають з цілком зрозумілих причин – не варто вкладати гроші в розробку. Можна просто скопіювати вже готову модель.

Зовсім неважливо, ніж це, телефон або одяг. Сам факт того, що продукт припав до душі споживачеві, вже говорить про його успіх на ринку. Те ж стосується і ножів. Однак в цьому розрізі криються деякі нюанси, в яких варто розібратися.

Скопіювати можна як форму клинка, так і його матеріал. Причому технології сучасних підприємств дозволяють це зробити. Куди обережніше варто підходити до ножів, які побудовані за мотивами популярних моделей. Відмінностей від оригіналу ми можемо і не побачити. При цьому бажано звертати увагу на фірму-виробника.

Частина з них – компанії без імені, одноразові компанії, яким довіряти категорично не рекомендується. Частина – фірми з ім’ям. Вони нехай і не найякісніші, але дорожать репутацією. І ось саме на такі компанії варто звертати увагу.

Існує цілий ряд компаній, які просто повторюють конструкції відомих брендів. До них відносять Viking Nоrdway, Ganzo і ряд інших, в тому числі і зі слов’янськими назвами, яким ми б не довіряли. Більш того, такі компанії часто випускають моделі, які вже кілька десятиліть назад вийшли з ужитку.

Це не означає, що ніж поганий. До нього просто потрібна особлива увага. Цілком можливо, що сумлінна фірма його доопрацює і він буде служити не гірше, ніж оригінальний. Таке часто практикується. Наприклад, компанія, яку можна сьогодні ідентифікувати як Browning, випускає дуже якісну продукцію, нічим не поступається оригінальним ножам Browning. Особливо копатися в тонкощах не має ніякого сенсу, такі компанії як Browning стежать за своєю репутацією.

Тому репліки європейських ножів, вироблені в КНР, не завжди говорять про неналежну якість. У будь-якому випадку, варто звертати увагу на репутацію продавця. Це один з показників того, що продавець просто пропонує більш недорогий варіант товару, що не говорить про його гіршу якість.