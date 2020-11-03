Уссурийск и Приморье: с 12 октября 2020 вступили в силу новые правила для получения выигрышей в казино и лотерее

С 12 октября 2020 года в силу вступили новые правила выплаты выигрышей от 15000 рублей и выше.

Для тех, кто предпочитает проводить время за азартными играми ждут изменения. Теперь, чтобы получить выигрыш 15000 рублей и больше, при себе нужно иметь паспорт и ИНН.

Эксперты ресурса с обзорами онлайн-казино Lotoplay считают, что благодаря отчетности, залы игровых автоматов, лотерей и казино будут в поле зрения правоохранительных органов и налоговой службы, а значит уклониться от уплаты налогов или вести деятельность за пределами установленных правил будет очень сложно.

Если офлайн-казино можно контролировать законами определенного региона, где легализована игорная деятельность, то с онлайн-играми все сложнее. Здесь нет ограничений и есть тысячи способов вести деятельность скрыто в режиме инкогнито. Отслеживать работу таких ресурсов дорого, сложно и требует больших инвестиций. И даже если удается отыскать злоумышленника и закрыть ресурс, на следующий день появится новый еще более защищенный сайт.

Поэтому мошеннических площадок слишком много, и попасться может каждый. Завлекают они, обычно, в социальных сетях, мессенджерах и на сомнительных новостных ресурсах с помощью яркой рекламы, низкого порога входа, промокодов и специальных предложений. Часто они позиционируют себя торговой маркой или брендом больших гемблинг-компаний. Иногда создаются зеркала проверенных казино, которые к последним не имеют никакого отношения. Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, важно проверять площадки с азартными играми перед использованием. Вышеупомянутый Lotoplay регулярно обновляет список проверенных онлайн-казино, а также публикует бесплатные промокоды и информацию о специальных предложениях (например:https://lotoplay.com.ua/koleso-fortuny).

В итоге, новый закон, который будет действовать в Уссурийске и Приморье, обяжет казино, лотерейный клуб или зал игровых автоматов вносить в выигрышный чек ФИО, паспортные данные и ИНН победителя. Такое нововведение касается выигрышей от 15000 рублей и выше, а также при обмене денег на фишки и игровые атрибуты на кассе.

Таким образом налоговая служба сможет отслеживать не только работу казино, но и нетрудовые доходы населения. Конечно, закон уже вызвал резонанс в обществе, в том числе среди граждан. Есть вероятность, что часть игроков перейдет в онлайн-режим.