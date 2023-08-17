На Тернопільщині аж прокуратура змусила сільську раду зареєструвати право власності на майно 5 шкіл та 2 садочків

За втручання прокуратури сільська рада на Тернопільщині зареєструвала право власності на майно 5 шкіл та 2 садочків

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду, у зв’язку із добровільним виконанням вимог прокурора, закрито провадження у справі за позовом Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування не вчиняв реєстраційних дій щодо права комунальної власності на нерухоме майно навчальних закладів територіальної громади залишковою вартістю 9,8 млн грн. Відтак прокурори звернулись до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати вчинити дії, спрямовані на проведення державної реєстрації вищевказаного майна.

Сільська рада зареєструвала право комунальної власності на майно 5 загальноосвітніх шкіл та 2 дошкільних навчальних закладів.