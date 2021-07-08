У поліції розповіли деталі вчорашньої ДТП біля Смиківців

Вчора ввечері, 7 липня, поблизу села Смиківці Тернопільського району сталася ДТП.

Як ми повідомляли раніше, вантажівка з причепом перекинулася біля повороту на Скалат. Рух автомобільною дорогою М-12 був ускладнений.

Деталі події розповіли у Патрульній поліції.

“За попередніми даними, 52-річний чоловік, керуючи сідловим тягачем Freightliner, не впорався з керуванням, як результат – відбулося перекидання”, – зазначили в пресслужбі управління.

За інформацією правоохоронців, у ДТП ніхто не постраждав, лише водій вантажівки отримав незначні травми.

До ліквідації наслідків аварії залучали працівників ДСНС, які не допустили виникнення пожежі та змили дизельне паливо з проїжджої частини.