Лучшая защита для вашего окна

Что сделать, чтобы окно было защищено от палящих лучей солнца, или же нежелательных посторонних взглядов? Конечно, заказать жалюзи, изготовленные из высококачественных материалов производства Польши и Израиля! Каталог жалюзи дает возможность клиентам выбрать лучшие образцы на свой вкус. Покупателей приятно удивят:

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Наши клиенты смогут выбирать из всех солнцезащитных систем, которые только известны на украинском рынке. Кроме того, в ассортименте есть и рулонные ворота, используемые как для гаражей, так и в ограждениях.

Все современные солнцезащитные системы делятся на такие виды, как жалюзи горизонтального и вертикального типов, а также шторы рулонные и римские. Далее мы поговорим о каждом виде более детально.

Жалюзи горизонтального типа бывают разными в зависимости от ширины ламели, ее материала, расцветки и способа крепления. Отдельно следует выделить жалюзи Venus и Элегант. Данные модели имеют особый способ крепления. Как правило, их используют для металлопластиковых окон, имеющих поворотные системы проветривания. Дополнительным преимуществом жалюзи Элегант является их конструкция, благодаря которой в закрытом состоянии в ламели перекрываются монтажные отверстия.

Также очень разнообразными являются и жалюзи вертикального типа. Их отличают разная ширина ламели, а также большой выбор тканей, с помощью которых ламели изготавливаются. Довольно интересной моделью являются тканевые жалюзи аппликационного типа. Использование ламелей, имеющих различные цвета и размеры, дизайнеры имеют возможность создавать неповторимые узоры, создавая настоящие шедевры.

Что касается рулонных штор, то они изготовлены из разнофактурных тканей и представлены тканевыми ролетами, имеющими различные оттенки цветов. Самой оригинальной моделью уже длительное время остается «День-Ночь». Она отличается двойным полотнищем и имеет необычную ткань.

Самыми необычными по конструкции являются римские шторы. Они очень популярны, так, так выглядят очень стильно. Больше информации вы сможете найти на сайте https://jaluzi-service.com.ua/gorizontalnie-zhaluzi.html.