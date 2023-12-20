Упродовж 33-річної діяльності служби зайнятості на Тернопільщині 646 тисяч громадян знайшли роботу

Керівні працівники Тернопільського ОЦЗ поінформували присутніх про те, що у системі державної служби зайнятості України діють ряд центрів професійно-технічної освіти. Служба сприяє у підтвердженні результатів неформального професійного навчання, видає ваучери на оплату навчання.

На сьогодні запроваджено інститути кар’єрних радників та консультантів роботодавців, послуги надаються на засадах рекрутингу. Діють ряд електронних сервісів і платформ, функціонують «Електронні кабінети для роботодавця» та «Електронні кабінети для шукача роботи» на сайті ДЦЗ.

Для шукачів роботи сьогодні доступна єдина актуальна база вакансій України на порталі ДЦЗ.

ЦЗ сприяють роботодавцям в підборі працівників, в укомплектуванні вакансій, надають різні види компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян.

«За ці більш як три десятиліття вдалося працевлаштувати 646 тисяч громадян; 128 тисяч осіб мали тимчасову роботу. Серед них є і такі, які неодноразово звертались за сприянням в пошуку місця праці до СЗ. 122 тисячі безробітних пройшли профнавчання, 1588 осіб отримали ваучер на навчання, 54 особи підтвердили неформальне навчання за професією кухар», – додала начальник відділу сприяння зайнятості Валентина Нікуліна.

Нові виклики в діяльності СЗ та обслуговувані клієнтів принесла війна росії з Україною.

Заступник директора Михайло Жмурко зауважив, що впродовж минулого і поточного року ДСЗ значно розширила перелік послуг як для населення, так і для роботодавців, в т.ч. для відкриття і розвитку мікро- та малого підприємництва. Він зупинився на результатах грантової програми єРобота.

Під час урочистостей, що відбулися з нагоди відзначення 33-ї річниці з дня утворення служби, директор Тернопільського ОЦЗ Микола Городецький привітав усіх соціальних партнерів, подякував за активну співпрацю, конструктивні партнерські відносини у виконанні завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики зайнятості в Україні, взаємодію і взаєморозуміння на ринку праці, впровадження соціально важливих проєктів зі сприяння зайнятості і працевлаштування краян, та нагородив подяками обласного центру зайнятості.