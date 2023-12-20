Упродовж 33-річної діяльності служби зайнятості на Тернопільщині 646 тисяч громадян знайшли роботу
«21 грудня 2023 року виповнюється 33-тя річниця державної служби зайнятості України. За цей час вона стала сучасною європейською сервісною службою із новітніми формами та методами роботи. Завдяки професіоналізму, сумлінності, високим людським якостям кожного працівника служби, тисячі шукачів роботи повернулися до продуктивної зайнятості, здобули нові професії, започаткували власний бізнес, а роботодавці знайшли необхідні кадри», – зазначив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький під час урочистої зустрічі з соціальними партнерами з нагоди річниці створення ДСЗ.
Керівні працівники Тернопільського ОЦЗ поінформували присутніх про те, що у системі державної служби зайнятості України діють ряд центрів професійно-технічної освіти. Служба сприяє у підтвердженні результатів неформального професійного навчання, видає ваучери на оплату навчання.
На сьогодні запроваджено інститути кар’єрних радників та консультантів роботодавців, послуги надаються на засадах рекрутингу. Діють ряд електронних сервісів і платформ, функціонують «Електронні кабінети для роботодавця» та «Електронні кабінети для шукача роботи» на сайті ДЦЗ.
Для шукачів роботи сьогодні доступна єдина актуальна база вакансій України на порталі ДЦЗ.
ЦЗ сприяють роботодавцям в підборі працівників, в укомплектуванні вакансій, надають різні види компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян.
«За ці більш як три десятиліття вдалося працевлаштувати 646 тисяч громадян; 128 тисяч осіб мали тимчасову роботу. Серед них є і такі, які неодноразово звертались за сприянням в пошуку місця праці до СЗ. 122 тисячі безробітних пройшли профнавчання, 1588 осіб отримали ваучер на навчання, 54 особи підтвердили неформальне навчання за професією кухар», – додала начальник відділу сприяння зайнятості Валентина Нікуліна.
Нові виклики в діяльності СЗ та обслуговувані клієнтів принесла війна росії з Україною.
Заступник директора Михайло Жмурко зауважив, що впродовж минулого і поточного року ДСЗ значно розширила перелік послуг як для населення, так і для роботодавців, в т.ч. для відкриття і розвитку мікро- та малого підприємництва. Він зупинився на результатах грантової програми єРобота.
Під час урочистостей, що відбулися з нагоди відзначення 33-ї річниці з дня утворення служби, директор Тернопільського ОЦЗ Микола Городецький привітав усіх соціальних партнерів, подякував за активну співпрацю, конструктивні партнерські відносини у виконанні завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики зайнятості в Україні, взаємодію і взаєморозуміння на ринку праці, впровадження соціально важливих проєктів зі сприяння зайнятості і працевлаштування краян, та нагородив подяками обласного центру зайнятості.
У зустрічі взяли участь представники органів влади, закладів освіти, засобів масової інформації, з якими служба зайнятості тісно співпрацює.