Міфи та правда про сурогатне материнство



Сурогатне материнство – це складна та водночас благородна процедура, яка допомагає сім’ям, які не можуть самостійно народити дитину. Проте навколо цієї теми існує чимало міфів, які часто вводять людей в оману. Розглянемо найпоширеніші з них та розвіємо помилкові уявлення.

Міф 1: Сурогатна мати – це біологічна мати дитини

Правда: У сучасному сурогатному материнстві використовується гестаційний метод, при якому сурогатна мати не має жодного генетичного зв’язку з дитиною. Ембріон створюється з яйцеклітини та сперматозоїда біологічних батьків або донорів і переноситься в матку сурогатної матері.

Міф 2: Сурогатна мати може залишити дитину собі

Правда: В Україні законодавство чітко регулює права та обов’язки всіх сторін у процесі сурогатного материнства. Після народження батьками дитини офіційно визнаються біологічні батьки, і сурогатна мати не має юридичних прав на малюка.

Міф 3: Це неетична та аморальна процедура

Правда: Сурогатне материнство – це шанс для сімей, які роками борються з безпліддям. Завдяки цій технології тисячі дітей з’явилися на світ і знайшли люблячих батьків. Процедура проводиться за згодою всіх сторін, що робить її етично прийнятною.

Міф 4: Сурогатні матері погоджуються на це лише через гроші

Правда: Хоча сурогатне материнство передбачає фінансову компенсацію, більшість жінок погоджуються на нього з бажання допомогти іншим. Вони проходять ретельний відбір та психологічну підготовку, щоб переконатися у своїй готовності до цього відповідального кроку.

Агенція Baby Plan активно шукає відповідальних і здорових жінок, які готові стати сурогатними матерями. Всі учасниці програми отримують кваліфіковану медичну допомогу, юридичний супровід та гідну фінансову винагороду. На сайті агенції Baby Plan можна подивитись вартість сурогатного материнства в Україні – https://babyplan.agency/surogatne-materinstvo-czina-ta-rozmiri-viplat-surmami/

Міф 5: Це небезпечно для здоров’я сурогатної матері

Правда: Сучасна медицина забезпечує максимально безпечний процес вагітності. Сурогатні матері проходять ретельне медичне обстеження перед процедурою та отримують всебічну підтримку протягом усієї вагітності.

Міф 6: Сурогатне материнство – це незаконно

Правда: В Україні сурогатне материнство дозволене законом і має чітку правову базу. Укладання договору між біологічними батьками та сурогатною матір’ю гарантує дотримання прав усіх сторін.

Міф 7: Дитина, народжена сурогатною матір’ю, буде відрізнятися

Правда: Дитина, народжена таким способом, нічим не відрізняється від інших дітей. Вона має ті самі генетичні характеристики, що й її батьки, та розвивається так само, як і будь-яка інша дитина.