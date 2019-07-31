Трирічна Владислава Ковальська з Тернопільщини самостійно зійшла на Говерлу

Радісною новиною на своїй сторінці у Фейсбуці поділився батько дівчинки – Петро Ковальський. Каже, що це був подарунок доньки у день його 24-річчя, яке виповнилося 30 липня. Усі туристи, побачивши маленьку дитину на найбільшій вершині України, були буквально в шоці від досягнення чи не наймолодшої чортківчанки, котра самостійно підкорила Говерлу.

ЧортківCity поцікавилися, як батьки зважилися на такий сміливий крок, адже це дуже небезпечно. Навіть не кожному дорослому під силу подолати складний маршрут. Крім цього, чатує небезпека потрапити під грозу, яка тут буває мало не щодня.

«Ми вірили в себе і знали, що все буде добре, – відповідає щасливий іменинник. – Дуже переживала дружина Юлія, яка залишилася в готелі з маленьким братиком Денисиком, якому всього рік і три місяці, і готувала святковий стіл для дорослих та малих «альпіністів». Адже почалася гроза і телефонного зв’язку майже не було, але все багополучно минулося».

Тепер у Петра Ковальського народилася нова мрія – знову підкорити Говерлу, вже з сином. Але нехай ще трохи підросте.