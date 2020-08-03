Навіщо робити тест на коронавірус, якщо немає симптомів?

На вулиці бушує епідемія, всі новини присвячені коронавірусу, але навіщо надавати цьому таке значення, коли ви добре себе почуваєте? Адже якщо нічого не болить і немає температури, то немає і причин для занепокоєння? На жаль, все зовсім не так.

Коронавірусна інфекція може протікати безсимптомно майже в третій частині випадків. Це означає, що ви можете перенести хворобу і навіть не здогадуватись про це. Може здатися, що це відмінний варіант. Для вас – можливо, але не для оточуючих. Справа в тому, що під час інкубаційного періоду (коли зараження вже сталося, але симптоми ще не з’явилися) і в разі безсимптомного перебігу хвороби людина все одно поширює інфекцію. Вона стає переносником вірусу, який може виявитися смертельним для літніх, людей з ослабленим імунітетом і всіх, хто має різноманітні хронічні захворювання.

Що в такому випадку робити? На сьогоднішній день нам доступний єдиний метод боротьби з COVID-19, крім жорсткого карантину. Це масове тестування.

Для діагностики наявності антитіл до COVID-19 МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонує :

Експрес-тест на антитіла – має найменшу точність проте високу швидкість діагностики;

Тестування методом ІФА має високу точність, проте може бути псевдонегативним на початкових етапах розвитку інфекції в організмі, до того часу, як в крові почали вироблятися антитіла.

ПЛР тест – він максимально точний результат і має високу швидкість діагностики. Тому саме його потрібно пройти, якщо Ви плануєте поїздку за кордон.

Масове, поголовне тестування – найдієвіший спосіб швидше припинити епідемію і повернутися до звичного життя. Тест-система, що використовується в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», розширює арсенал діагностичних інструментів для виявлення коронавірусной інфекції. Шляхом використання високочутливих тест-наборів, які дозволяють виявити інфекцію навіть на ранніх стадіях захворювання, а також у людей з невираженими симптомами.

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