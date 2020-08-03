145 вакансій запропонувала «Укрзалізниця» жителям Тернопільщини

Цьогоріч Тернопільські виробничі підрозділі регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» мали потребу в 145 працівниках різніх професій. Роботу пропонували у виробничих підрозділах: Тернопільська ДИСТАНЦІЯ сигналізації і зв’язку, Тернопільський КОЛІЙНИЙ ремонтно-механічний завод, ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ, Тернопільська ДИСТАНЦІЯ електропостачання, Тернопільська ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, локомотивне депо Тернопіль, експлуатаційне вагонне депо Тернопіль.

На 31 липня 2020 року залишаються актуальними 34 вакансії за професіями: слюсар з Огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, токар, машиніст електростанції пересувної, монтер колії, оператор дефектосткопічного візка, оглядач-ремонтників вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, маляр, штукатур , прибиральник. Зарплата у цих вакансіях – до 11 тис. гривень.

Якщо у Вас немає відповідної освіти , професії токаря, маляра, штукатура можна здобути в Одеська, Рівненському, Харківському, Луганськ центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Це сучасні навчальні заклади, Які створюють комфортні умови для навчання та проживання людей різного віку. А професії вузької спеціалізації, які Використовують у залізнодорожній галузі, – в центрах професійного розвитку персоналу ПАТ «Укрзалізниця», за спрямуванням служби зайнятості.

За більш детальною інформацією можна звернути до місцевої районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.