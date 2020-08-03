16:00 | 3.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

145 вакансій запропонувала «Укрзалізниця» жителям Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
робота

Цьогоріч Тернопільські виробничі підрозділі регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» мали потребу в 145 працівниках різніх професій. Роботу пропонували у виробничих підрозділах: Тернопільська ДИСТАНЦІЯ сигналізації і зв’язку, Тернопільський КОЛІЙНИЙ ремонтно-механічний завод, ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ, Тернопільська ДИСТАНЦІЯ електропостачання, Тернопільська ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, локомотивне депо Тернопіль, експлуатаційне вагонне депо Тернопіль.  

На 31 липня 2020 року залишаються актуальними 34 вакансії за професіями: слюсар з Огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, токар, машиніст електростанції пересувної, монтер колії, оператор дефектосткопічного візка, оглядач-ремонтників вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, маляр, штукатур , прибиральник. Зарплата у цих вакансіях – до 11 тис. гривень.

Якщо у Вас немає відповідної освіти , професії токаря, маляра, штукатура можна здобути в Одеська, Рівненському, Харківському, Луганськ центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Це сучасні навчальні заклади, Які створюють комфортні умови для навчання та проживання людей різного віку. А професії вузької спеціалізації, які Використовують у залізнодорожній галузі, – в центрах професійного розвитку персоналу ПАТ «Укрзалізниця», за спрямуванням служби зайнятості.

За більш детальною інформацією можна звернути до місцевої районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *