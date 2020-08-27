09:18 | 27.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Ранок 27 серпня: в Україні – 1974 нових випадки коронавірусу, на Тернопільщині — 141

Irena 0 Views Прокоментуй!

В Україні станом на 27 серпня зафіксували вже понад 112 059 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу – 1 974.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 403 людини, з них 49 – за останню добу.

На Тернопільщині загалом захворіли 5 245 людей, з них за останню добу – 141. загалом померла 61 людина.

Інформацію про людей, що одужали на ресурсі РНБО станом на 08:50 27 серпня ще не оновили.

Географію поширення нових випадків коронавірусу у Тернопільській області опублікуємо незабаром.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *