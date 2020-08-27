Ранок 27 серпня: в Україні – 1974 нових випадки коронавірусу, на Тернопільщині — 141

В Україні станом на 27 серпня зафіксували вже понад 112 059 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу – 1 974.



Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.



Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 403 людини, з них 49 – за останню добу.



На Тернопільщині загалом захворіли 5 245 людей, з них за останню добу – 141. загалом померла 61 людина.



Інформацію про людей, що одужали на ресурсі РНБО станом на 08:50 27 серпня ще не оновили.

Географію поширення нових випадків коронавірусу у Тернопільській області опублікуємо незабаром.