В одному з університетів Тернополі лише 27% студентів вакцинувалися, в іншому – майже 90%

У Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Горбачевського зібрали всі показники вакцинації від COVID-19, які стосуються викладачів та студентів. Про це Суспільному повідомив проректор з науково-педагогічної і лікувальної роботи, професор Степан Запорожан.

За його словами, в університеті станом на сьогодні, вакцинувалися 99,0% викладачів і 96,5% працівників господарської частини. Частка вакцинованих українських студентів становить 87,5%, а студентів-іноземців – 87,9%. Вакцинованих лаборантів університету нині 97%.

Доцент цього університету Леся Романчук каже, що з 1 вересня навчальний заклад працює у звичайному режимі:

“Як ми цього досягли? Дуже просто – вакцинація. Студенти роблять це не з примусу. Вони роблять це добровільно, тому що вони майбутні лікарі. Навчатися, здобувати знання в університеті, працювати руками, тому що лікар повинен робити багато речей руками, а не тільки головою, – цього не можна навчитися в дистанційному режимі. Тому ми прийняли свідоме рішення вакцинуватися і продовжувати наше життя”.

Студентка 5 курсу ТНМУ Іванна Остафій паралельно працює в екстреній медичній допомозі. Вона вакцинувалася двома дозами ще навесні:

“Щодня стикаюся з тим, що є багато випадків важких хворих, які попередньо не вакцинуються. Моя вакцинація була AstraZeneca. Потрібно вакцинуватися, щоб разом подолати цю пандемію”.

Щодо інших місцевих навчальних закладів, то проректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Роман Шерстюк повідомив, що тут вакциновані 100% працівників, а інформацію про вакцинацію студентів не збирають.

Начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Західноукраїнського національного університету Олена Васильків каже, що професорсько-викладацький склад та колектив цього вишу вакциновано на 93.5%, а студентів – 27%.

За словами ректора Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Богдана Буяка, тут вакциновано 99,5% працівників. Статистику про вакцинацію студентів у навчальному закладі не ведуть. Суспільне