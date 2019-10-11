Обои Раш – идеальное покрытие стен

Выбирая красивые и прочные обои для стен, стоит обратить внимание на обои Раш купить, Германия, которые уже на протяжении многих лет пользуются спросом во всем мире и приобрели статус, как «лучшая одежда» для стен. В эти обои невозможно не влюбиться: они покоряют своим изысканным видом и превосходными качествами.

Главные достоинства обои Раш

Начнём, пожалуй, из внешнего вида обои. Без лишних слов – они безупречны! Весь секрет кроется в творческом, креативном подходе дизайнеров, которые трудятся в студии компании Rasch. Каждый год компания выпускает новые коллекции с учётом тенденций моды и вкусов потребителей. Поэтому, из представленного разнообразия легко найти обои в классическом или винтажном стиле, хай-так или прованс. Обои Раш – это настоящее полотно художника, на котором продумана каждая деталь.

Другие достоинства:

100% экологичность: каждое изделие имеет сертификат качества и прежде, чем оно поступит в продажу, оценивается по многим критериям качества. Поэтому, никаких опасных веществ в составе обои вы точно не найдете. В основе обои натуральные компоненты: лен, хлопок, вискоза;

простота поклейки;

универсальность: такие обои могут использоваться в любом помещении, даже там, где наблюдается повышенная стойкость к износу;

долгий срок службы: средний срок эксплуатации составляет 10 лет.

Ассортимент обои Раш

Ассортимент обои Раш очень огромный:

бумажные: пользуются огромным спросом, просты в использовании.

флизелиновые: очень красивые обои со стильной фактурой. С их помощью можно создать красивый,оригинальный интерьер. Флизелиновым обоям не страшны намокания, ультрафиолетовые лучи, они обеспечивают идеальную ровную поверхность;

виниловые: отличаются многослойной структурой, хорошо фиксируются на стене.

Каждая представленная коллекция отличается оригинальным орнаментом, декором. Вы можете сочетать 2-3 полосы разных обои, и тем самым фантазируя над созданием красивого вида стен.

Будьте уверены: цвет, фактура, орнамент обои Раш вам никогда не будут казаться скучными. Они всегда в тренде.