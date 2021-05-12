Онлайн кредит без відмови – як отримати гроші?

Багато громадян України у скрутних ситуаціях неохоче звертаються до банківських установ для отримання невідкладної позики через острах відмови. Причин такого негативного рішення з боку банків може бути досить багато – відсутність офіційного працевлаштування, вік, недостатній рівень доходу тощо, але найбільш поширеною є низький рівень якості кредитної історії. У подібній ситуації не варто впадати у відчай, адже вихід є – отримати миттєвий онлайн кредит без відмови у МФО. Що таке МФО і як працює ця послуга?

«Погана» кредитна історія – наскільки це важливо?

Кредитна історія – це статистичні дані щодо виконання фізичною особою зобов’язань за позиками та кредитами, що збирається з різних джерел (банків, мікрокредитних компаній тощо). На якість історії впливають наступні фактори:

наявність непогашених кредитів;

наявність простроченої заборгованості терміном від 5 до 30 діб;

наявність судових позовів або відкритих кримінальних справ;

дострокове погашення кредитної заборгованості тощо.

Навіть невелика пляма на кредитній репутації клієнта може стати причиною відмови в отриманні банківського кредиту. Щоб взяти гроші в борг без зайвої втрати часу та сил слід звертатися в МФО – гарантовані кредити онлайн на картку без відмов в будь-яку годину з зручними варіантами погашення.

МФО – що це?

МФО – це мікрофінансова організація, яка видає споживчі кредити онлайн без відмови. Гроші можна взяти на будь-які потреби в будь-який час – вдень і вночі, у вихідні та святкові дні. На відміну від банків, швидкі кредити онлайн на картку без відмови надаються без довідки про доходи або майнової застави, а з документів вам знадобляться тільки паспорт та індивідуальний податковий номер ІПН. Ще однією перевагою є онлайн-режим роботи компаній – онлайн заява на отримання мікрокредиту надсилається через смартфон, планшет або ноутбук користувача, без особистого відвідування відділення.

Як отримати швидкий кредит на картку без відмови в Україні?

Отримати гроші онлайн без відмов може будь-який громадянин України у віці від 18 до 70 років. Крім паспорта та ІПН, йому необхідно мати номер мобільного телефону будь-якого оператора зв’язку, адресу електронної пошти та банківську картку. Процедура оформлення експрес позики складається з декількох простих кроків:

необхідно вибрати суму та термін повернення. Кожне МФО України має свої умови надання термінової фінансової допомоги. Наприклад компанія Сashberry пропонує новим користувачам при першому оформленні до 5000 грн на строк до 30 діб під пільговий відсоток 0,01%;

пройти реєстрацію Особистого кабінету на сайті компанії, використовуючи номер мобільного телефону та адресу електронної пошти;

заповнити анкету користувача особистою та контактною інформацією;

заповнити платіжні реквізити та пройти верифікацію банківської картки, на яку мають бути за зараховані гроші;

відправити запит на перевірку.

Вся процедура реєстрації та перевірки займає не більше 10-15 хвилин – клієнту не потрібно довго чекати. Після винесення позитивного рішення на електрону пошту та в особистий кабінет на сайті МФО надійде кредитний договор. З ним потрібно уважно ознайомитись і підписати в онлайн-режимі – гроші на картку без відмови надійдуть протягом декількох хвилин.

Як повернути позику?

Терміновий мікро кредит від МФО можна повернути достроково без сплати штрафу та комісії. Безготівкові кошти можна перевести на рахунок МФО через особистий кабінет на сайті компанії, а готівкові кошти необхідно внести через касу будь-якого банку або платіжні термінали самообслуговування.