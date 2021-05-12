Підійшов, дав у руки і втік: у Тернополі чоловік позбувся цуценя, використавши дитину

У Тернополі терміново розшукують дім або хоча б перетримку для цуценя, якого нахабно позбувся чоловік.

На площадці в одному із парків міста незнайомець підійшов до дівчинки, вручив їй тварину, а сам втік. За обставинами, батьки дитини не можуть прихистити собаку. Тож, якщо нові постійні чи тимчасові господарі не знайдуться, цуценя залишиться без домівки. Дівчинка плаче, адже їй шкода маленького цуцика. Про випадок повідомили волонтери ГО “Ноїв Ковчег”.

Така ситуація!! На площадці дівчинці малій якийсь мужик підійшов і дав на руки цуценя. Сам втік!!!. Дитина плаче. Немає куди діти. Батьки сказали лишити на траві((( Може хтось має перетримку? Якщо ні ,то залишать на вулиці”, – йдеться у повідомленні.

ГО “Ноїв Ковчег” звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти прилаштувати тваринку. Довідки за телефоном: 097 22 74 351