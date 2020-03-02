Опасная зима. Почемы низкие температуры могут нанести ущерб нашим смартфонам?

Низкие температуры – это плохие новости не только для нас, но и для наших смартфонов. Сейчас попробуем разобраться, почему холодная пора года вредна для наших девайсов.

Зимой батарейки разряжаются быстрее

Относиться с опаской к зимнему периоду стоит не только потому, что нам холодно. Помимо этого, низкие температуры могут повредить электронные устройства. Наиболее уязвимыми являются смартфоны, которые неизбежно оказываются на холоде, когда мы звоним или пользуемся Интернетом. Многие производители рекомендуют не использовать электронику на морозе свыше -20 градусов, а в идеале, телефон лучше не доставать из теплого кармана при температуре ниже 0. Чем холоднее, тем существенней будет влияние зимы на наш телефон и, в первую очередь, страдает аккумулятор для телефона.

Результаты научных исследований, которые проводились в лабораторных условиях при -15°С градусов, показали, что емкость литий-ионного аккумулятора может упасть со 100 процентов до 77 процентов. Однако на практике, мы обнаруживаем, что батарея, которая имеет 100% при 27°C, при достижении -18°С теряет 50% своей производительности. И это очень серьезная проблема, которая негативно сказывается как на комфорте использования мобильного устройства, так и на сроке службы литий-ионной батареи. Особенно, с подобным положением дел сталкиваются владельцы айфонов. Наверное не раз вы могли видеть как на морозе аккумулятор для телефона Apple разряжается в считанные минуты и телефон в целях безопасности просто отключается, оставляя в пользователя без средств связи.

Но почему именно низкая температура оказывает негативное влияние?

Есть несколько возможных объяснений. Одной из причин является снижение проводимости электролита, а значит и количества накопленного электрического тока. Именно поэтому батарея разряжается быстрее. Проблема может усугубиться, когда производитель комплектуют устройства некачественными батареями. Таким образом устройство может даже выключаться на морозе при заряженном аккумуляторе.

Как правильно обеспечить хранение и транспортировку смартфона зимой?

Относитесь к этому также, как к себе. Мы защищаем себя от мороза, одеваясь потеплей. Поэтому рекомендуется держать свое электронное снаряжение в чехле и желательно в карманах, рядом с телом. Чтобы не вынимать смартфон слишком часто, рекомендуется использовать наушники, которые позволят ответить на звонок и оставить устройство в безопасном месте.

Также, когда мы возвращаемся в теплое помещение, то следует помнить, что внезапное изменение температуры несет за собой серьезный ущерб для аккумулятора. После входа в теплую комнату стоит подождать хотя бы несколько минут, прежде чем запускать замороженное устройство. А лучше всего, если оборудование сможет выровнять температуру с окружающей средой во избежании образования конденсата, который, кстати, также может быть не менее опасен.