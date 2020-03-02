Як хлопці з Тернопільщини вчаться заробляти на смітті

Мало хто знає сьогодні, як боротися із побутовим сміттям, особливо, у маленьких містечках. А ось троє шумчан – Артур Динько, Андрій Дмитрук та Ігор Слончук – не лише знають рецепт чистого довкілля та пробують очистити шумські села і місто від паперу, пластику, скла, а й зробити цю справу корисною та вигідною.

Займатися такою справою хлопці почали майже місяць тому. Ідея складувати сміття за його видами виникла, як розповідає Артур, з польського досвіду, адже довгий час працював у сусідній країні, бачив, як там люди таким займаються. То чому не спробувати у себе, у Шумську, і заробити на смітті. Ідею обдумували більше року, а тоді наважилися розпочати.

За такий короткий час молоді хлопці, за їхніми словами, добряче очистили від сміття – поліетилену, PET-пляшок, пластику, макулатури, скла, бляшанок значну кількість населених пунктів – Андрушівку, Загайці, Шумськ, Кордишів, Обич, Васьківці, Мирове. Хлопці пропонують для співпраці два варіанти – готові прийняти привезене сміття безпосередньо на своїй базі у Шумську, та популярнішим є виїзд на місце. Про хлопців уже знають, і дзвінки з проханням приїхати та забрати непотріб, у якому буквально тоне довкілля, роблять їхні телефони просто таки гарячими. Мої співрозмовники відверто зізнаються, що не очікували такої активності. Шумчани-заготівельники дають мішки на обмін, а потім приїздять, забирають чи збирають власноруч, важать. При такій формі організації праці користь відчувають всі, без винятку, сторони, і чи не найбільше – природа.

Перед тим, після непростих пошуків, взяли в оренду два невикористовувані гаражі, приміщення, яке колись було паливною шумського «Укртелекому», 250 м кв. землі. Адже треба мати місце, де складувати сміття, оброблене на потужному пресі, який здатен тиснути із силою у 16 тонн. Сортують його по фракціях, по кольорах, біле скло до білого, кольорове – до кольорового. Тонкощів та вимог є у цій справі доволі. Коли назбирають великі партії, кілька десятків тонн відсортованого мотлоху, тоді запропонують сировину для переробки великим сміттєпереробним заводам в Україні.

Отож, перспектива для бізнесу, як і підтримка з боку міської ради, є. А, отже, і реальні сподівання, що з часом питання засміченості територій зникне з порядку денного благоустрою територій.

ШумськINFO