Полное Каско: максимальная страховая защита вашего автомобиля

Подумываете над вопросом о страховке своего автомобиля? Это правильно, ведь страховая защита машины позволит вам избежать ряда проблем и неприятных ситуаций как в эксплуатации автомобиля, так и на дороге.

Преимущества автостраховки

Наличие транспортного средства автоматически обязывает вас к его страховке. К тому же на сегодняшний день есть страховые компании, которые успешно заявили о себе и дают полноценную защиту вашему автомобилю. И здесь идет речь не только об авариях. Что вам даст страховка?

Все расходы за ремонт машины берет на себя компания.

При угоне автомобиля, его владелец получает компенсацию на приобретение нового транспортного средства.

Получить компенсацию за исцарапанный бампер можно без справки из полиции.

Если машина после ДТП не подлежит ремонту, в любом случае будет выплачена компенсация.

Всю подробную информацию по этому вопросу вы найдете тут.

Заключая договор со страховой компанией, вы сами выбираете от чего обезопасить ваш автомобиль. Обязательно при заключении договора обговорите с менеджером компании все риски и страховые суммы.

Зеленая карта: для чего она нужна

Путешествуя за границу стоит также обезопасить себя и свое авто от различных курьезных ситуаций. Для того, чтобы непредвиденные ситуации на дороге не испортили вам путешествие или командировку, стоит оформить зеленую карту. Выгодней это будет сделать заранее. К тому же оформление можно осуществить в режиме онлайн.

Приобретая зеленую карту онлайн вы:

экономите деньги (ведь на границе это будет стоить на порядок дороже);

экономите свое время (расчет и заказ полиса займет у вас до 5 минут времени);

сделаете оформление быстро благодаря простому и удобному сервису;

получите бесплатную доставку курьером в любую точку Украины.

Владельцам автомобилей всегда стоит быть очень бдительными. Оформление страхового полиса поможет решить ряд обыденных проблем. И не стоит беспокоиться если вы попали в передрягу за границей, вам буде оказана помощь и вне Украины. Любой некачественный ремонт произведенный СТО также легко перекрывается с помощью страховки. К тому же в случае возникновения вопросов вы всегда сможете обратиться в круглосуточную службу помощи клиентам абсолютно с любой точки мира. Также нет никаких ограничений, кто должен быть за рулем автомобиля. Учитывая все эти особенности оформление страхового полиса – это реальная возможность обзавестись хорошей защитой в случае непредвиденных ситуаций.