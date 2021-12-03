Организуем прибыльный бизнес по продаже чая и кофе на развес

Рынок чая и кофе в странах СНГ стабилен уже много лет, а бизнес в этой сфере приносит владельцам хороший доход. У начинающего бизнесмена получится заработать хорошие деньги за счет высокого качества товара и фирменный стиль.

Выбор площади и организация торговой точки

Лучшее место для магазина чая или кофе – территория торгового центра. Такое место исключит проблемы с посещаемостью на первых порах и позволит получить первых постоянных клиентов. Для магазина достаточно небольшой территории или островка.

Еще один вариант – открыть торговую точку в отдельном помещении. Лучше выбирать территорию рынков или спальные районы, жители которых хотят иметь большой выбор необходимых товаров рядом с домом.

Какие предметы обстановки и оборудование понадобятся?

Торговой точке достаточно нескольких деталей обстановки: прилавка, стеллажа для баночек и развесного товара, стула или кресла для продавца. Успех принесет только продажа качественного товара и наличие в ассортименте элитных и подарочных позиций, поэтому обстановка не может быть самой бюджетной: можно выбрать лаконичную мебель, но ее внешний вид должен быть презентабельным. Беспроигрышный вариант – оформить торговую точку в восточном или индийском стиле.

Что касается оборудования, то понадобится профессиональная кофемолка для перемалывания зерен прямо в магазине. Также будут нужны точные профессиональные весы и кассовый аппарат. Упаковка товара – еще один важный момент. Лучше всего, фасовать чай и кофе в фирменные бумажные пакеты.

Не стоит забывать, что клиент может приобрести сразу несколько позиций. Чтобы избежать путаницы, стоит установить в магазине принтер для печати самоклеящихся этикеток с наименованием продукта, названием и адресом магазина и, если это необходимо – штрихкодом.

Многим удобнее хранить чай в жестяных баночках, поэтому их тоже можно закупить в небольшом количестве.

Выбираем ассортимент товара

Чтобы любой клиент ушел от вас довольным, лучше разделить напитки на три категории:

Бюджетную;

Среднюю.

Элитную;

В первой будут элитные сорта, во второй – качественные продукты по умеренной цене, в третьей – обычный развесной чай и кофе. Что касается кофе, то лучше иметь в магазине арабику, робусту и их смесь. Популярными видами чая считаются: цейлонский, пуэр, ройбуш, фруктовый, травяной, индийский, привычные зеленый и черный.

Перед будущим бизнесменом возникает вопрос: где можно выгодно закупить чай? Поставщика можно найти в интернете на специальных оптовых площадках. Для начала, стоит выбрать несколько поставщиков, рассмотреть их прайс-листы и определиться с самыми выгодными вариантами сотрудничества. Очень важно проверить наличие у поставщиков сертификатов на продукцию.

Есть ли 100-процентный способ получить хорошую прибыль в первые месяцы?

Такая возможность есть и это – открытие магазина по франшизе. Участие в успешном бизнесе не даст полной свободы относительно дизайна и ассортимента, но обеспечит хороший старт к получению высокой прибыли.

Обычно, бизнес окупается в период от полугода до полутора лет. Много зависит от населенного пункта, расположения точки и уровня конкуренции.