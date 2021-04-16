10 людей померли: 458 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині
458 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 10
– чоловік 77 р. Чортківський район с. Глибочок
– чоловік 86 р. Чортківський район с. Ланівці
– жінка 64 р. м. Теребовля
– жінка 77 р. Чортківський район с. Світле
– чоловік 80 р. м. Чортків
– жінка 83 р. Чортківський район с. Суходіл
– чоловік 52 р. Тернопільський район с. Прошова
– жінка 72 р. Кременецький район м. Почаїв
– чоловік 66 р. Тернопільський район с. Старий Скалат
– жінка 83 р. Чортківський район с. Бересток
одужало – 596 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1254
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 62352 особи;
одужало – 51186 осіб;
летальних випадків – 965 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6614 (5737 одужало, 99 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1372 (1204 одужало, 27 летальних)
– Тернопільський район – 37882 (30621 одужало, 553 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 17278 (13675 одужало, 247 летальних)
– Чортківський район – 17856 (14828 одужало, 310 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2482 (1947 одужало, 25 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (55 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 6
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 13
• Лановецька міська ОТГ – 19
• Лопушненська сільська ОТГ – 5
• Почаївська міська ОТГ – 4
• Шумська міська ОТГ – 7
Тернопільський район (285 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 16
• Білецька сільська ОТГ – 5
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 18
• Великобірківська селищна ОТГ – 6
• Великогаївська сільська ОТГ – 8
• Залозецька селищна ОТГ – 2
• Збаразька міська ОТГ – 19
• Зборівська міська ОТГ – 4
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 22
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 2
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 12
• Підгаєцька міська ОТГ – 9
• Підгороднянська сільська ОТГ – 8
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 19
• Скориківська сільська ОТГ – 8
• Теребовлянська міська ОТГ – 9
• Тернопільська міська ОТГ – 107
Чортківський район (118 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 13
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
• Борщівська міська ОТГ – 8
• Бучацька міська ОТГ – 11
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 8
• Гусятинська селищна ОТГ – 10
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 9
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 8
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5
• Монастириська міська ОТГ – 7
• Нагірянська сільська ОТГ – 3
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3
• Товстенська селищна ОТГ – 10
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 4
• Чортківська міська ОТГ – 10