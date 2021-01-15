200-тисячний тендер на інтернет у Тернополі “розпиляли” два ФОПи

Двоє тернопільських підприємців розіграли тендер місцевого комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» на канал зв’язку до камер відеоспостереження у житлових будинках Тернополя.

Несправжніх конкурентів, Миколу Суконніка і Тараса Церулика, викрило те, що їхні документи явно готували спільно, використовуючи одну й ту ж техніку. На сканованих довідках навіть неозброєним оком помітні ідентичні плями. Крім того, учасники не торгувалися під час аукціону, їхні первинні пропозиції

Якщо АМКУ доведе, що учасники узгоджували свою поведінку на тендері, то їм загрожує штраф і трирічна заборона участі в торгах.

На ще одному свіжому тендері документи Церулика готували на іншій техніці, однак там він мав іншого конкурента.

Про тендер

Комунальне підприємство 6 січня опублікувало повідомлення про намір підписати договір із постачальником Миколою Суконніком, чия пропозиція становила майже 229 тис. грн і була на 1,15 тис. грн дешевшою.

За ці кошти до кінця року він надаватиме канал зв’язку в інтернеті до камер відеоспостереження у 121 будинку Тернополя. Тобто в середньому 1,9 тис. грн за будинок.

Про постачальника

Микола Суконнік працюватиме із «Тернопіль Інтеравіа» не вперше. У березні минулого року він підписував договір на послуги з побудови лінії зв’язку вартістю 40 тис. грн. Суми договорів підприємця із іншими замовниками, за даними Clarity, наразі не перевищували 10 тис. грн. Із своїм конкурентом на цьому тендері підприємець зустрівся вперше.