Оценка эффективности работы в партнёрке: апрув

Арбитражник может приложить немало усилий, что завлечь новых юзеров, но апрув может не порадовать. Ведь важно не только количество заявок, но и то, сколько из них были в результате одобрены рекламодателем

Апрув в партнёрской программе

Апрув является сленговым термином, который широко используется в арбитраже трафика, чтобы оценить эффективность того или иного оффера. По показателю апрува можно оценить и рентабельность вложений в трафик, что, согласитесь, немаловажно для аффилиата, зарабатывающего на привлечении новых пользователей немало денег. Ниже рассмотрим, что такое апрув.

Что такое апрув?

Понятие апрува часто встречается в арбитраже и при работе с партнёрскими CPA-сетями. Под апрувами (в переводе с англ. “Approve” – одобрять, акт формального одобрения) действительно подразумеваются одобрения, но только заявок, которые передают рекламодателю на утверждение. Именно по таким заявкам аффилиат и получает материальное вознаграждение. Но не все заявки будут одобрены, поэтому обязательно внимательно изучать условия партнёрской программы, чтобы не работать вхолостую.

Под апрувом подразумевается количество или процент подтвержденных, или одобренных заявок. Можно привести простой пример, чтобы новички, которые впервые работают по партнёрском программе, понимали, ради чего весь сыр-бор. Арбитражник, или аффилиат, или участник партнёрки, перенаправляет трафик на лендинг с оффером, который имеет отношение к партнёрской CPA-сети. Несмотря на то, что около 1 000 пользователей зашли на сайт, только 45 из них согласились выполнить целевое действие — начали или запланировали. Но в результате только 35 юзеров заполнили онлайн-форму. В этом случае есть 45 заявок, их общее количество, и только 35 подтвержденных. Таким образом, апрув составит около 78%.

Что влияет на апрув?

Из этого простого примера становится понятным, что показатель апрува зависит не только от трафика, но и скорости обработки заказов/заявок рекламодателем. Но чтобы повышать показатель, необходимо строго соблюдать условия партнёрской программы. Скажем так, никому не выгодно нарушать правила. Если же изначально компания предлагает составить индивидуальные условия партнёрства, их тем более не следует нарушать. Но и даже те лиды, которые были отклонены, они всё равно влияют на показатель апрува. Вопрос только в том, сколько же не одобренных заявок будет в конце, когда будет подсчитан апрув.

Но отклонённые лиды считаются нормальным явлением в арбитраже трафика. Ведь сложно найти того арбитражника, который сумел привлечь большое количество новых пользователей, выполнивших целевое действие, без нарушения условий партнёрской программы. Методом проб и ошибок участники партнёрской программы учатся быть лучшими. Да и разные партнёрки имеют разные условия сотрудничества, поэтому иногда можно чего-то да и напутать в рутинной работе.

Чтобы всегда выходить на хороший показатель в отношении апрува, нужно быть честным не только перед рекламодателем, но и перед собой, как участником партнёрской программы. Не стоит пользоваться услугами ботов, чтобы нагнать хорошего трафика. Да и неправдивая информация вряд ли поможет на профессиональном пути. Лучше пользоваться проверенной и правдивой информацией из первых рук — предоставленную рекламодателем или его представителями.