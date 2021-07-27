Переваги КТ в “Оксфорд Медікал” Тернопіль

У “Оксфорд Медікал” Тернопіль діагностика проводиться на апараті комп’ютерної томографії SOMATOM go.Up, який вирізняється своєю безпекою та інформативністю. Завдяки йому можна отримати якісні зображення.

Наш найсучасніший апарат дозволяє зробити швидке, точне, а головне – безпечне сканування, навіть дрібних кровоносних судин. За один оборот апарат робить 64 зрізи зображення високої якості, тим самим виконавши сканування великих діапазонів.

Як проходить діагностика?

Перед початком КТ-дослідження, пацієнт заповнює інформовану згоду. Після чого, пацієнт лягає на стіл-транспортер апарату. Якщо дослідження проводитиметься з контрастним посиленням, то попередньо встановлюється катетер у вену медичною сестрою.

Під час самого дослідження, пацієнт не відчуває ніякого дискомфорту. Пацієнту потрібно спокійно, без жодних рухів лежати, оскільки, будь-які рухи можуть зіпсувати якість зображення та подальший висновок дослідження.

КТ-діагностика триває від 5 до 10 хвилин – без контрастного посилення, при контрастному посиленні – до 30 хвилин (з урахуванням попередньої підготовки пацієнта). Саме КТ-сканування триває секунди.

Після проведеної комп’ютерної томографії, пацієнту видається на руки диск із дослідженням і висновок лікаря-рентгенолога.

Можливості дослідження

За допомогою комп’ютерної томографії можна отримати точну інформацію щодо будови і змін в структурах тканин та органів, також виявити та провести диференційну діагностику:

інфекційних захворювань;

новоутворень і пухлин;

пошкоджень, викликаних травмами;

внутрішніх крововиливів;

патологій суглобів і т.д.

Послуги КТ в Оксфорд Медікал Тернопіль

Наші спеціалісти проводять діагностику:

головного мозку;

кісток лицевого черепа;

грудної клітки і середостіння;

черевної порожнини та заочеревинного простору;

органів малого таза;

хребта, суглобів і кісток;

ангіографію (КТ кровоносних судин).

У деяких випадках рекомендовано зробити комп’ютерну томографію з контрастним посиленням, що дозволяє покращити інформативність діагностики.

Для запису проведення високоточного КТ дослідження в самому центрі Тернополя, телефонуйте за номером: (0352) 52 52 52 або 0 (68) 7 52 52 52.

https://ternopil.oxford-med.com.ua/