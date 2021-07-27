Переваги КТ в “Оксфорд Медікал” Тернопіль
У “Оксфорд Медікал” Тернопіль діагностика проводиться на апараті комп’ютерної томографії SOMATOM go.Up, який вирізняється своєю безпекою та інформативністю. Завдяки йому можна отримати якісні зображення.
Наш найсучасніший апарат дозволяє зробити швидке, точне, а головне – безпечне сканування, навіть дрібних кровоносних судин. За один оборот апарат робить 64 зрізи зображення високої якості, тим самим виконавши сканування великих діапазонів.
Як проходить діагностика?
Перед початком КТ-дослідження, пацієнт заповнює інформовану згоду. Після чого, пацієнт лягає на стіл-транспортер апарату. Якщо дослідження проводитиметься з контрастним посиленням, то попередньо встановлюється катетер у вену медичною сестрою.
Під час самого дослідження, пацієнт не відчуває ніякого дискомфорту. Пацієнту потрібно спокійно, без жодних рухів лежати, оскільки, будь-які рухи можуть зіпсувати якість зображення та подальший висновок дослідження.
КТ-діагностика триває від 5 до 10 хвилин – без контрастного посилення, при контрастному посиленні – до 30 хвилин (з урахуванням попередньої підготовки пацієнта). Саме КТ-сканування триває секунди.
Після проведеної комп’ютерної томографії, пацієнту видається на руки диск із дослідженням і висновок лікаря-рентгенолога.
Можливості дослідження
За допомогою комп’ютерної томографії можна отримати точну інформацію щодо будови і змін в структурах тканин та органів, також виявити та провести диференційну діагностику:
- інфекційних захворювань;
- новоутворень і пухлин;
- пошкоджень, викликаних травмами;
- внутрішніх крововиливів;
- патологій суглобів і т.д.
Послуги КТ в Оксфорд Медікал Тернопіль
Наші спеціалісти проводять діагностику:
- головного мозку;
- кісток лицевого черепа;
- грудної клітки і середостіння;
- черевної порожнини та заочеревинного простору;
- органів малого таза;
- хребта, суглобів і кісток;
- ангіографію (КТ кровоносних судин).
У деяких випадках рекомендовано зробити комп’ютерну томографію з контрастним посиленням, що дозволяє покращити інформативність діагностики.
Для запису проведення високоточного КТ дослідження в самому центрі Тернополя, телефонуйте за номером: (0352) 52 52 52 або 0 (68) 7 52 52 52.
https://ternopil.oxford-med.com.ua/