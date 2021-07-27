На Тернопільщині розпочалася реєстрація на додаткову сесію вступного іспиту до магістратури

Реєстрація на додаткову сесію єдиного вступного іспиту до магістратури розпочалася сьогодні і триватиме до 5 серпня. Про це Суспільному повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

За її словами, зареєструватися на екзамен можна у приймальних комісіях університетів. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту запланована на 11 вересня.

Нагадаємо, цьогоріч єдиний вступний іспит в області відбувся 30 червня. На нього зареєструвались майже 3 200 осіб. Про це розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, вперше такий іспит в Україні складали у 2018 році.