У Тернополі рятували кущі від небезпечного шкідника

Нещодавно на кущах самшиту у Тернополі була помічена активність шкідника, від якого потерпають ці рослини не лише по всій Україні, але й у Європі. Цілком здорові кущі в якийсь момент почали жовтіти та втрачати зелену масу. Для з’ясування причин проблеми фахівцями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР напередодні було проведене обстеження насаджень, щоб спланувати подальшу послідовність дій для боротьби з шкідником. Обстеження підтвердило, що самшит у Тернополі «окупувала» гусінь вогнівки. Вогнівка самшитова — вид метеликів родини вогнівок-трав’янок, небезпечний шкідник для різних видів самшиту, батьківщиною якого є країни Азії.

Наступним кроком був пошук спеціалізованої організації, з якою можна було укласти угоду на виконання робіт для обробки кущів спецзасобами, адже для обробки в межах населеного пункту дозволяється застосування тих пестицидів, які передбачені “Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”, а також залучення організацій, які мають дозвіл на виконання таких робіт. Ускладнює роботу те, що фактично усі кущі ростуть у центральній частині міста, де постійно спостерігається велике скупчення людей, то ж можливість роботи із інсектицидами є обмеженою. Крім того, для досягнення ефекту у буроротьбі з вогнівкою необхідно здійснити неодноразове збризкування кущів. Тому підрядною організацією ТОКП “Профдезинфекція”, з якою уклали угоду, підбиралися препарати, які мають максимально згубну дію на гусінь, але при цьому не шкідливі для людей.

Фахівцями був вивчений досвід інших українських міст і з врахуванням отриманої інформації сьогодні зранку були проведені роботи із окроплення кущів самшиту. Для обробки використали два типи препаратів – швидкої та довготривалої дії. Один із них має клейку основу та діє безпосередньо у момент потрапляння розчину на кущ, після чого популяція гусені гине. Другий препарат – тривалої дії: через корінь він потрапляє по стеблу рослини у листя, відтак личинки, які ще не встигли на момент обробки першим препаратом розвинутися, повинні загинути, не завдавши шкоди насадженням. Дані препарати мають активну дію впродовж вдвох годин, тому обробка проводилася вдосвіта. Хоча через дві години, як зазначає виробник, препарати не повинні нашкодити людям, все ж закликаємо тернополян утриматися від перебування поблизу кущів.

Як вже зазначалося, одноразової обробки недостатньо. Роботи виконуватимуть ще і у серпні та в вересні. Чи вдалося врятувати рослини стане зрозуміло наступної весни після здійснення запланованого комплексу з підживлення самшиту мінеральними добривами, – повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.