14 квітня понад 100 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла

14 квітня понад 100 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла, – про це повідомляє ВАТ «Тернопільобленерго».

А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:

Бережанський РЕМ с.Біще з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Павлів з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ М.Бережани вул. Золочівська, Тернопільська 46-54 з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ М.Бережани вул. Котляревського, Молодіжна, Червона, Крушельницька з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ М.Бережани вул. Корольва, Золочівська з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ с.Волощина, Божиків з 09:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с. Озеряни з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ Скала-Подільська(частково) з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів (частково) з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Устя, с.Горошова з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Рудка з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Костільники з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Бариш з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Городниця з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Копичинці вул. Гусятинська з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Яблунів з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Глібів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Новосілка. з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с.Садки. з 09:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Кобилля з 09:00 до 13:00 Збаразький РЕМ с.Кобилля в.т.ч. ПП Юрик, приміщення с/р з 13:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Шили з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.М.Кунинець (Духів) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Шимківці (частково) в.т.ч: ПП Бугров (пилорама, магазин) з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Глядки з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Монилівка з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Ренів з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ х.Драгоманівка(доли) з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Олесино з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Білокриниця з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Шпиколоси з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Крижі з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Ст.Почаїв з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Борщівка, с. Якимівці, с.Буглів, с.Нападівка (ПСП Агрофірма «Горинь»), м.Ланівці вул. Волинська, Берегова Листопадова, Ювілейна, Українська, Білозірська, Залізнична Новосілка, Зарічна, Садова, Тернопільська, Колгоспна, Незалежності, Північна, Березова, с.Грибова, с.Молотків, с.Ванжулів, с.М.Карначівка, с.Іванківці,с. Білозірка, х. Кіптиха, х. Степ, с. Борсуки, с.Козачки, с.Михайлівка, с. Загірці, с.Гриньки с. Шушківці, с.Передмірка, с. Бережанка с. Шили з 09:10 до 17:10 Монастириський РЕМ с,Високе(частково),с.Маркова,с.Завадівка,с.Коржова з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Чехів з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Бобрівники з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Чернилівка, Качанівка, Росохуватець, Климківці, Староміщина, Медин, Дорофіївка, Нове Село, Лозівка, Кошляки, Гущанки, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Мислова, Скалат, Новосілка, Богданівка з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ м Підгайці,с Старе Місто,с Мирне,с Новосілка,с Юстинівка з 10:00 до 14:00 Підгаєцький РЕМ с Поплави, Вага ,Михайлівка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Буданів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Деренівка з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Лошнів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Н.Брикуля з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ смт Дружба с Воля з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ ЗОШ №4 по вул. Грушевського 2., ЗОШ №5 по вул. Камінна 2 з 09:00 до 13:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Лозова. з 09:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ По фідеру. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Довжанка. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Ходачків. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Сосулівка. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Ридодуби, Ромашівка, Скородинці, Звиняч, Косів, Б.Потік, Бичківці, Скомороше. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Товстеньке. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ м.Шумськ з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Онишківці. з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Онишківці. с.Боложівка. х Лоза. з 09:00 до 14:00 Шумський РЕМ с.В.Дедеркали. з 09:00 до 17:00