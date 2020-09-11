Почему может не работать динамик в айфон?

Айфоны стремительно занимают рынок. Сегодня на улице сложно найти человека, у которого не было бы в руках телефон со значком яблока. Именно такие смартфоны являются лидерами продажи благодаря своим отличным функциям и высокому качеству механизмов, которые в них встроены. Многие пользователи данных телефонов могут подтвердить, что они довольны продуктивностью работы айфона, а также его надежностью. Если покупателем и платить за такой смартфон немного больше, чем остальные, данная стоимость абсолютно оправдана. Но, даже такие надежные телефоны могут порой ломаться. Чтобы долго не думать над тем, как поступать в такой ситуации, важно понимать возможные причины поломки, а также знать место, куда можно отнести свой любимый гаджет на оперативный ремонт. Одной из распространенных проблем с айфонами является то, что его владелец может начать плохо слышать своего собеседника в разговоре. Более детально о такой проблеме можно прочитать на сайте. Стоит отметить, что с подобной проблемой к мастерам по ремонту айфонов обращаются чаще всего. Владельцы телефонов чаще всего думают, что проблема звука вызвана проблемой с динамиками. Но, на самом деле, причина кроется в другом.

Почему портиться звук при разговоре в динамике?

Есть несколько основных причин, которые могут привести к ухудшению звука в динамике айфона:

1. Нарушение механизмов самого динамика.

2. Проблемы с микросхемами или платой в телефоне.

3. Проблемы с защитной сеткой на динамике.

Именно последнее является наиболее распространенной проблемой. Ломается не сам динамик, но забивается сетка, которая должна его защищать. Она установлена по умолчанию для того, чтобы в динамик не попадала пыль и другие мелкие загрязнения. Со временем она и сама может забиваться. Кроме этого, когда разработчики начали выпускать водонепроницаемые модели, размеры сетки стали еще меньше. В следствии этого она начала забиваться намного чаще. Когда владелец понял, что звук при звонке стал хуже, ему не нужно сразу же думать о замене динамика. Такой телефон нужно принести в магазин, где ему могут провести оперативную диагностику. Прочистка динамика от пыли делает довольно быстро и стоит намного меньше, нежели полноценная замена целого механизма. Испорченному телефону всегда можно попробовать дать шанс на вторую жизнь, главное, не расстраиваться раньше времени и обращаться к правильным специалистам.