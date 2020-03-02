З 1 березня у школи Тернополя запроваджується обов’язкова електронна реєстрація дітей для зарахування до першого класу через систему, яка працює на основі технології Blockchain.

Новий сервіс дасть можливість тернополянам прозоро користуватися правом черги на зарахування у школу, унеможливлює зміни у системі.

Електронна реєстрація у перші класи відбувається з 1 березня по 29 травня 2020 року через порталhttps://school.bloqly.com/#

ІНСТРУКЦІЇ: