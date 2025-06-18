Офіцера ТЦК з Тернопільщини судять за втрату харчів на 320 тисяч гривень

Офіцеру ТЦК на Тернопільщині інкримінують службову недбалість, через яку втрачено харчів на 320 тисяч гривень

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону подали до суду обвинувальний акт щодо офіцера обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому закидають недбале ставлення до військової служби під час дії воєнного стану, що спричинило суттєву шкоду державі (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що в період з травня по липень 2022 року службовець, виконуючи обов’язки начальника продовольчого забезпечення, оформлював документи на видачу харчів військовим, які насправді не проходили службу. Внаслідок цього було безпідставно списано продовольство на понад 3 тисячі осіб. Сума збитків, завданих державі, склала майже 320 тисяч гривень.

Підозрюваний вже відшкодував понад 200 тисяч гривень і продовжує компенсувати збитки.

Досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР у Львові.

Нагадаємо, згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провина не буде доведена у суді.