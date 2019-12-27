5 міфів про геморой

Згідно зі статистикою в 45 років кожен 7 чоловік і кожна 5 жінка страждають гемороєм. І кожні 5 хвилин на планеті у 10567 людей вперше з’являються ознаки цього захворювання.

Міф 1. Основний симптом геморою – поява гемороїдальних вузлів.

Гемороїдальні вузли є у будь-якої людини. Виділяють зовнішні і внутрішні гемороїдальні вузли. Внутрішні в нормальному стані знаходяться всередині прямої кишки і не заподіюють ніякого дискомфорту. Гемороєм розпочинається , коли людина починає відчувати дискомфорт.

Звертатися до лікаря треба, коли з’являються відповідні симптоми:

-свербіж, печіння;

-біль;

-поява патологічних домішок (крові, гною);

-відчуття стороннього тіла;

випадання ,тромбоз гемороїдальних вузлів

Ці симптоми можуть сигналізувати про наявність серйозних захворювань, в тому числі онкологічних, тому вимагають негайного звернення до лікаря.

Міф 2. Геморой лікується ректальними свічками.

У свічок є лише один доведений ефект – полегшення проходження калових мас через анальний канал за рахунок меншої травматизації слизової, тому самі по собі є малоефективними.

Міф 3. Огляд фахівця вимагає спеціальної підготовки.

Для отримання консультації проктолога пацієнтові не потрібна спеціальна підготовка (дієта, очищення прямої кишки).

Сучасний огляд проходить безболісно і не доставляє фізичного дискомфорту. Тому пацієнту не варто затягувати з відвідуванням фахівця. Ефективність лікування, розпочатого на ранніх стадіях, досягає 97%.

Міф 4. Треба буде робити операцію Операції болючі.

На сьогоднішній день хірургія в області проктології зробила величезний крок вперед – з’явилася велика кількість технологій, згідно з якими визначається, який безопераційний метод рекомендований при тій або іншій формі геморою. Сучасні обладнання дозволяють провести абсолютно будь-яку операцію безпечним способом з максимальним комфортом для пацієнта. Головне, що пацієнт повинен знати – геморой піддається лікуванню на будь-якому етапі.

Міф 5. При геморої часто виникають рецидиви.

Рецидиви трапляються в тому випадку, якщо підібраний неправильний метод лікування. У клініці повинно бути обладнання та фахівці, які дозволять робити операцію будь-якого ступеня складності при будь-якій стадії захворювання.

Важливо пам’ятати, що немає універсального методу, який підходить для лікування всіх видів геморою. Вид втручання завжди повинен визначати лікар залежно від стадії і форми захворювання.

За більш детальнішою інформацією, звертайтеся у медичний центр «Оксфорд Медікал» у м. Тернополі по вулиці С. Качали 5, та по телефону (0352) 52 52 52, для мобільних (068) 752 52 52.







