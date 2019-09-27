Презенты для корпоративных клиентов

Отношения с корпоративными клиентами – тонкая и очень чувствительная материя. Без этих главных покупателей ваш бизнес мог бы пойти совсем иначе. А значит, их нужно поддерживать, поощрять и стимулировать. Подарки партнерам давно перестали быть лишь символом отношений: они, как и все другие поздравления, должны иметь оттенок пользы, вкуса, изысканности. Найти такие можно на сайте Giftmall – именно там продают подарочные сертификаты, ставшие в наши дни классикой поздравлений.

По какому случаю поздравляют клиентов

Поводов оказать знаки внимания партнерам и покупателям – очень много, главное – уметь их разглядеть и использовать:

личные дни рождения, новогодние, церковные и государственные праздники;

день рождения компании, памятные даты и события;

корпоративные праздники и мероприятия.

Добавив в свои отношения дополнительные бонусы для клиентов, вы укрепите свои позиции и станете незаменимым бизнес-партнером.

Но как стимулировать и что дарить? Времена сувениров, кепок и футболок прочно отходят на второй план. Конечно пару кепок у них уже есть в коллекции, но злоупотреблять не стоит. Сегодня пришло время полезных и нужных подарков, даже если речь идет о корпоративных. И Сертификаты – достойная альтернатива скучным и малоинтересным сувенирам.

Почему выгодно дарить сертификаты

Их выгодно дарить не только клиентам, они настолько универсальны, что уместны почти во всех случаях. Дарить сертификаты просто выгодно, удобно. Но главное – они дают гарантию, что ваш подарок станет источником положительных эмоций, принесет человеку пользу, а не просто улыбку снисхождения.

Так какие карточки можно дарить клиентам? Безусловно, вас никто не ограничивает, и вы сами выбираете и номинал, и торговую марку, и повод. Но общие рекомендации, безусловно, есть:

он должен дарить внимание и приятные эмоции;

им должно быть удобно пользоваться;

он должен быть действительно нужным, и с сертификатом другого варианта просто не может быть;

ваш подарок должен быть понят правильно – остерегайтесь интимных или двусмысленных презентов;

Не делайте слишком дорогих подарков, если только это не предусмотрено протоколом.

И всегда помните, что сертификат дает уникальную возможность поздравить всех одинаково – и одновременно по-разному: каждый покупатель и партнер сам отоварит подарочную карту, и повторов среди презентов точно не будет.