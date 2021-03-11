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Афіша Тернополя 

На аукціон виставили 511 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна Мишковицького спиртзаводу

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Вже завтра відбудеться ОНЛАЙН-АУКЦІОН з продажу окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” (спиртове виробництво).

💰Стартова ціна – 7 291 753.18 грн.
📆Дата аукціону – 12 березня 2021 року.
🗺 Місце розташування об’єкта – Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців (вулиця Леніна), 1; Тернопільська область, Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 32.
📌Перелік складається з 511 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

📎Детальніше про об’єкт: https://bit.ly/3aY5C9y

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