На Тернопільщині негода повалила дерева на трасу

Через сильні пориви вітру на трасі, що веде в сторону Львова, попадали дерева. На щастя, стовбури не зачепили автомобілів.

Очевидці закликають водіїв бути обережними, адже вони лежать прямо на проїжджій частині.

Про це повідомляють очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає “Еспресо.Захід“.

Відзначають, що на Тернопільщині на відрізку Озерна-Золочів багато повалених дерев. Вони лежать прямо на проїжджій частині, тому водіям слід бути уважними та обережними.

Зазначимо, що синоптики попереджали про ускладнення погодних умов на Тернопільщині у четвер, 17 лютого. Зокрема, пориви вітру в області сьогодні сягають 15-20 м/с. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.