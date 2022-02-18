11:00 | 18.02.2022
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині негода повалила дерева на трасу

marta 0 Views Прокоментуй!

Через сильні пориви вітру на трасі, що веде в сторону Львова, попадали дерева. На щастя, стовбури не зачепили автомобілів.

Очевидці закликають водіїв бути обережними, адже вони лежать прямо на проїжджій частині.

Про це повідомляють очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає “Еспресо.Захід“.

Відзначають, що на Тернопільщині на відрізку Озерна-Золочів багато повалених дерев. Вони лежать прямо на проїжджій частині, тому водіям слід бути уважними та обережними.

Зазначимо, що синоптики попереджали про ускладнення погодних умов на Тернопільщині у четвер, 17 лютого. Зокрема, пориви вітру в області сьогодні сягають 15-20 м/с. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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