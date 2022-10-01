Путешествия за границу во время войны

Туризм постепенно начинает возвращаться, несмотря на военное положение в Украине. Многие сомневаются в необходимости путешествий, но в таких напряженных условиях нужна психологическая разрядка. Именно туристическая сфера поможет восстановиться и вернуть себе психологическое здоровье, хотя бы на время. Какие же сейчас существуют варианты путешествия за границу? Нужно ли туристическое страхование для пересечения границы?

Какие варианты выезда есть?

Вариант авиаперелета.

К сожалению, улететь непосредственно из Украины невозможно. Авиаперелет подойдет тем, кто уже находится за границей и хочет посмотреть мир и украинцам, которые могут вылететь из ближайших европейских городов. Купить дешевые авиабилеты можно с помощью лоукостов. Например, Rainair, WizzAir, EasyGet и другие.

Автобусный вариант.

Многие перевозчики предлагают доехать автобусом до европейских городов – Варшаву, Прагу, Париж, Будапешт и другие. Выезжают автобусы из крупных украинских городов. Но минус такого варианта путешествия – это нахождение в дороге больше суток в сидячем положении. Да, автобусы стараются сделать максимально комфортными, но это не заменит полноценного сна в кровати.

Поезд.

Достаточно удобный вариант путешествия, ведь можно полежать, пройтись, но проблема с регулярностью. Существуют маршруты Киев-Варшава, Днепр-Пшемысль, Львов-Вроцлав, Киев-Прага, но купить билеты онлайн нельзя. Нужно узнавать в кассах вокзала.

Автомобилем.

Вариант для тех, у кого есть собственное авто и кто любит долго находиться в дороге. Рекомендуем заранее продумать маршрут и купить Зеленую карту, ведь без нее могут не пропустить на границе.

Какие правила въезда в страны Евросоюза для украинцев?

Правила для туристов не изменились. Для того чтобы выехать за границу, необходимо иметь такие документы:

биометрический загранпаспорт с активными 90 днями безвиза;

для ребенка дополнительно свидетельство о рождении;

Зеленая карта, для тех кто пересекает границу на авто.

Если истек срок действия безвиза, то нужно иметь документ, разрешающий туристу выезд (ВНЖ, мультивиза, Pesel в приложении myObywatel).

Кого из мужчин могут выпустить за границу?

Так как в стране введено военное положение, то в первую очередь не смогут выехать мужчины возрастом от 18 лет до 60 лет. Но существуют исключения:

мужчина, который снят с воинского учета из-за непригодности к военной службе;

отец трех детей, которым не больше 18 лет. Он должен предоставить документы о содержании детей.

отец, который воспитывает одного или более детей самостоятельно;

мужчина, который имеет инвалидность 1,2,3 группы и может предоставить подтверждение экспертной комиссии;

мужчина проживает за границей;

cопровождает жену, детей или родителей для лечения.