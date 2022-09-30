На Тернопільщині шукають роботу 267 вчителів

Із початку 2022 року за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулись 734 працівника сфери освіти, яким було надано статус безробітного. Найбільше їх перебувало на обліку у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – 229 та Кременецькій райфілії Тернопільського обласного центру зайнятості – 130 осіб.

Серед безробітних освітян 232 вчителя закладів загальної середньої освіти, 73 вчителя початкових класів, 67 асистентів вчителів, 29 викладачів закладів вищої освіти, 17 викладачів (методи навчання), 15 педагогів-організаторів, а також викладачі-інструменталісти (народних, духових, спеціальних інструментів), соціальні педагоги, викладачі мистецької школи, вчителі з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста), викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти та ін.

У середньому по області, на одне вільне робоче місце у сфері освіти претендувало 9 безробітних з належним рівнем професійної підготовки.

Цьогоріч фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу 429 безробітним освітянам.

На 29 вересня 2022 року кар’єрні радники Тернопільської обласної служби зайнятості продовжують пошук місць праці для 267 педагогічних працівників.