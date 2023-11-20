Сосудистая травма, которая чаще всего вызывает некроз тканей головного мозга, способна привести к самым трагическим последствиям. Инсульт представляет собой вторую причину смертности среди населения планеты после ишемической болезни сердца, утверждает статистика ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Это может быть апоплексический удар, разрыв аневризмы, тромбоз, кровоизлияние в мозг или иная травма, которая проявляется в виде приступа. Разумеется, обострение чаще всего возникает не на пустом месте — преимущественно ему предшествует хроническое сердечно-сосудистое заболевание, о котором пострадавший не всегда знает наверняка. В любом случае сильное потрясение не проходит бесследно. Если пациенту посчастливится, то уже через неделю интенсивной терапии опасность для жизни исключена. Специалисты, которые представляют надежный медицинский центр «R-Clinic» (Одесса, Киев, Кривой Рог, Черкассы), со всем основанием полагают, что уже через 1-2 недели после приступа необходимо начинать восстановление. Результативная реабилитация после инсульта начинается как можно раньше. Это не просто рекомендация. Это медицинский факт, подтвержденный многочисленными успешными кейсами.

Какие мероприятия включает реабилитация после инсульта?

Фармакологическая терапия предполагает применение лекарств для улучшения кровоснабжения головного мозга. Медикаменты принимаются строго по расписанию в тех дозировках, которые назначил лечащий врач.

Разнообразный массаж (головы, живота, спины по квадрантам, нижних и верхних конечностей) приводит костно-мышечный каркас пациента в нормальное состояние. Массаж ШВЗ (шейно-воротниковая зона) устраняет нарушения в шейном отделе позвоночника и тем самым улучшает циркуляцию крови в головном мозге.

Физиотерапия (электромиостимуляция, электронейростимуляция) позволяет усилить регенерацию поврежденных тканей, а электрофорез становится одним из неинвазивных способов приема медикаментозных препаратов.

Лечебная физкультура (ЛФК) имеет большое значение для общей физической стабилизации и возвращения организму утраченных функций. Это в первую очередь относится к самым насущным бытовым и гигиеническим вопросам, которые пациенты часто не могут решить без посторонней помощи. Поэтому комплекс массажей, ЛФК, различной (дыхательной, в том числе) гимнастики возвращает больным утраченные возможности самим себя обслуживать в повседневной нормальной жизни.

Отметим, что реабилитация после инсульта в «R-Clinic» проходит под скрупулезным наблюдением опытных специалистов. Невролог, мануальный терапевт, массажист, реабилитолог и рефлексотерапевт внимательно следят за самочувствием каждого подопечного и корректируют комплекс восстановления. Каждому из пациентов персонал оказывает психологическую, моральную и эмоциональную поддержку.