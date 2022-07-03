Що вигідніше — приготувати самостійно чи замовити доставку піци у Тернополі?

Смачна піца — чудовий варіант для святкового столу, корпоративного частування, побачення, для швидкої вечері після робочого дня, перегляду кінофільму чи спортивного матчу з друзями. Так, звісно ж, цю страву можна приготувати самотружки з усього, що залишилося в холодильнику. Це не складно й не займає дуже багато часу, особливо якщо придбати вже готове тісто.

Однак завжди виручить доставка піци у Тернополі — можна зателефонувати до мережі закладів «Автопорт», зробити замовлення готової їжі додому чи офісу й отримати його протягом години. Тож, давайте спробуємо розібратися, яке рішення більш зручне та вигідне з фінансової точки зору.

Домашня й ресторанна кулінарна математика

Більшість шанувальників домашньої кулінарії наполягають на тому, що готувати піцу вдома — це набагато вигідніше. Серед основних переваг — ви самі обираєте відповідні продукти за цінами та якістю, використовуєте перевірені рецепти з дозуванням інгредієнтів. Тож, цілком можете зробити піцу не гіршою, ніж професійні піцмейкери.

Головний ваговий аргумент домогосподарок, які захоплюються кулінарією, — висока націнка у ресторанах. У цьому є якась доля правди.

До вартості кожної страви закладені:

оренда приміщення й комунальні послуги,

робота кухаря, служби доставки та іншого персоналу.

Таким чином націнка на готову страву виходить солідною. А тепер давайте підрахуємо, скільки можна зекономити, роблячи таку ж піцу в домашніх умовах.

Отже, для справжньої італійської піци із характерним смаком та ароматом потрібні виключно добірні інгредієнти. У мережі закладів «Автопорт» налагоджена співпраця з перевіреними зарубіжними та вітчизняними постачальниками, у тому числі з фермерськими господарствами, в яких вона закуповує якісні продукти на гурт за цінами виробника. А домашнім кухарям можна розраховувати хіба що на знижки у супермаркетах на елітні продукти, в яких закінчується термін використання.

Припустимо, що ми будемо готувати м’ясну піцу з гострою сиров’яленою ковбасою салямі, що стане основним компонентом.

Навряд чи десь продадуть по 2–3 кружечки ковбаси різних виробників, тому доведеться брати із запасом принаймні по 200–300 грамів, щоб визначити ту, що найбільше вам до смаку.

За рецептом також можуть знадобитися:

гриби чи оливки (десь 5–6 штук), але купувати доведеться усю банку чи пластикову упаковку;

сир Моцарела, але можна використовувати дорогий сир твердих сортів;

оливкова олія (пляшка якісної оливкової олії коштує приблизно стільки ж, скільки ціла піца в ресторані. Але зараз потрібно лише кілька столових ложок у тісто і ще трохи, щоб збризнути страву перед тим, як ставити в піч чи духову шафу);

томатна паста чи гострий томатний соус;

борошно твердих сортів (цей продукт доведеться пошукати, його не часто можна придбати в українських супермаркетах).

Чи є сенс замовляти доставку піци?

Як бачимо, один похід до магазину обійдеться у вартість двох-трьох готових піц. Єдиний аргумент на користь приготування піци вдома — у вас залишиться запас продуктів, які можна використати пізніше для нових страв.

Тож, якщо у вас є достатньо коштів, аби купувати дорогі продукти, ви любите готувати та впевнені, що ці інгредієнти не пропадуть, тоді дійсно вигідніше готувати піцу власноруч.

Звісно ж, можна заощадити, використовуючи замість оливкової олії холодного віджиму рафіновану соняшникову, а замість томатного соуса — акційний кетчуп чи томатну пасту. Але в цьому випадку не варто дивуватися, якщо після домашньої вечері почнеться жорстка печія чи болітиме шлунок.

Якщо ви не готові віддавати значну суму на запаси, не хочете або не маєте часу чи можливості готувати, краще замовити піцу з тунцем, Поло, Салямі, Прошуто-фунгі, Квадро-формаджі різного розміру в мережі закладів «Автопорт» у Тернополі в будь-який час доби.

Незважаючи на невисокі ціни, тут чітко дотримуються технологічної рецептури, не економлять на інгредієнтах і використовують виключно якісні продукти, що дозволяє гарантувати неповторний смак усіх страв. У домашніх умовах навіть, маючи велике бажання, так смачно приготувати не вийде.

Доставка дуже швидка й здійснюється протягом години. Сума мінімального замовлення становить 300 грн. При купівлі страв на 600 грн вони доставляються безкоштовно.