Шия – всьому голова . Як позначаються її травми на стані шкіри і волосся?

Шия – вкрай цікавий орган в тілі людини. По-перше, в ній проходять судини, по яких кров біжить до мозку і назад. По-друге, вона ніжна і чутлива. Нервові закінчення розташовані близько до поверхні, а шкіра тонка,тому її легко можна травмувати або забити, а також нанести іншу шкоду.

Практично кожна людина має проблеми з якістю шкіри обличчя, появою набряків, якістю та зовнішнім виглядом волосся і зазвичай шукає зовнішні причини: невідповідний крем або шампунь, засоби для укладання, які псують волосся. Через це щорічно витрачаються мільйони на засоби для догляду за обличчям і волоссям. Але чому навіть найякісніша косметика допомагає лише тимчасово?

Справа в тому, що Ми не там шукаємо першопричину. Зовнішній вигляд, краса залежать від того, що відбувається у всьому організмі. Взяти, наприклад, волосся. Воно в певному сенсі подібне траві, а щоб трава росла і зеленіла, їй потрібна вода. І волоссю теж потрібна «вода» у вигляді крові, яка вільно притікає до голови і живить шкіру і волосяний покрив.

Набряки, тобто застій рідини, з’являються, коли кров не відтікає вільно та рідина затримується в м’яких тканинах.

А початкова причина – травми, через які відбулося зміщення кісток черепа і слідом за ними – шийних хребців. Через це напружуються шийні м’язи і перетискаються судини, по яких кров повинна вільно циркулювати до голови і назад. А шлях судин лежить через шию.

Крім зовнішніх «проявів» у вигляді набряків, якості шкіри і волосся, симптомами проблем шиї є також: біль в області шиї, оніміння рук, запаморочення, порушення пам’яті, остеохондроз і т.д.

Порушення циркуляції безпосередньо впливають на функції головного мозку і, на якість волосся, стан шкіри обличчя і здоров’я всього організму в цілому.

Щоб уникнути ще більшого погіршення ситуації старайтесь не дивитись вниз

( в книгу,гаджети) сильно нахиливши голову.

Просто проведіть експеримент: випряміть голову і відчуйте, що відчувають шийні м’язи в цьому положенні, а тепер злегка нахиліть голову вперед і відчуєте, що навіть при найменшому нахилі м’язи напружуються. Отже, коли голова опущена практично під прямим кутом м’язи напружуються, судини стискаються, кров не може вільно циркулювати по ним. Якщо ви хочете почитати або розважитися, найкраще підійміть джерело інформації на рівень очей, якщо не виходить, опустіть очі,а голову намагайтеся тримати максимально рівно.

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