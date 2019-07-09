Організм йде в рознос. Шість небезпечних наслідків діабету

422 млн осіб у всьому світі, згідно зі статистикою ВООЗ, страждають сьогодні від діабету. І мало того, що саме по собі захворювання не з приємних, так воно ще й загрожує низкою серйозних ускладнень.

Ускладнення при діабеті – те, що здатне отруїти життя людини зі збоями в ендокринній системі ще більше. Мало стежити за рівнем цукру в крові і коригувати своє харчування і режим навантажень, щоб жити повноцінно. Треба ще й обов’язково стежити за своїм здоров’ям, так, як на тлі діабету починаються проблеми з судинами, людина більше схильна до алергій тощо.

Ускладнення при цукровому діабеті серйозно загрожують життю і здоров’ю хворого. Всі проблеми з’являються через нестабільне рівня цукру в плазмі крові. Підвищений вміст глюкози сприяє зміні властивостей крові, порушує функції мозку, серцево-судинної системи, вражає нирки і нервові клітини. Каталізатором ускладнень найчастіше є стрес, а також інфекції, віруси, здатні пригнічувати імунітет. На їх фоні може проявитися як одне, так і декілька ускладнень відразу. І варто вивчити їх заздалегідь, щоб не панікувати, а грамотно справлятися або забезпечувати належну профілактику.

Кетоацидоз

Декомпенсація цукрового діабету (порушення біологічної рівноваги в організмі на тлі діабету, коли органам доводиться працювати «за двох») часто призводить до кетоацидозу. Це гострий зрив механізмів регуляції обміну речовин у хворих на цукровий діабет, що характеризується підвищенням рівня глюкози і кетонових тіл. Супроводжується спрагою, посиленим сечовипусканням, сухістю шкіри, запахом ацетону з рота, болями в животі, головними болями, загальмованістю, дратівливістю, сонливістю, млявістю. В такому стані обов’язково треба звертатися до лікаря і як можна швидше, оскільки без належного лікування кетоацидоз може привести до летального результату.

Гіпоглікемія

Гіпоглікемія – стан, викликаний дуже низьким рівнем цукру в крові. Вона часто пов’язана з лікуванням власне діабету. Дана патологія характеризується загальним нездужанням, втомою, блідою шкірою, тривожністю, підвищеним потовиділенням, плачем під час сну. Лікування повинне бути максимально швидким, щоб повернути рівень цукру в крові в нормальний діапазон, і має на увазі застосування продуктів і напоїв з високим вмістом цукру. І тут важливо не допускати розвитку подібного стану. Тому обов’язково потрібно звернутися до лікаря для корекції ситуації та підбору профілактики. Адже різке падіння цукру може привести до гіпоглікемічної коми і летального результату як наслідок.

Кома

При діабеті у людини може статися на тлі стрибків рівня глюкози в крові відразу кілька варіантів коми. Стан це вкрай небезпечний і неприємний. Без своєчасної допомоги справа може закінчитися загибеллю.

Гіперосмолярна некетонова кома – гостре ускладнення цукрового діабету, що характеризується порушенням обміну глюкози і підвищенням її рівня в крові, різким збільшенням осмолярності плазми (це сукупність всіх складових крові, розчинених в ній), вираженим зневодненням всередині клітин, відсутністю кетоацидозу. Основні симптоми – збільшення числа і кількості сечовипускань, зневоднення організму, м’язовий гіпертонус, судоми, наростаюча сонливість, безладна мова. Ніякого самолікування в такій ситуації бути не повинно.

Лактацидемічна кома – стан, що характеризується незначним рівнем глікемії, зниженням лужного резерву крові, pH і підвищенням рівня молочної кислоти. Причиною розвитку можуть бути хронічна гіпоксія, важке зневоднення організму. На неї вкажуть наступні симптоми: наростаюча слабкість, болі в м’язах і серці, які виражені досить яскраво. Якщо такі ознаки з’явилися, слід негайно звертатися за спеціалізованою допомогою до лікарів.

Проблеми з зором

Висока концентрація рівня цукру в крові підвищує ймовірність виникнення очних захворювань. Це відбувається через пошкодження дрібних судин і називається мікроангіопатією. Діабетична ретинопатія відноситься до ускладнень судинного характеру при цукровому діабеті. Така патологія призводить до незворотної сліпоти. Зрозуміло, що в такій ситуації краще запобігти, ніж намагатися зупинити захворювання. Тому з метою профілактики слід постійно і відповідально контролювати рівень цукру в крові, також стежити за рівнем холестерину, щоб ще більше не руйнувалися судини, і варто відстежувати артеріальний тиск.

Діабетична стопа

Синдром діабетичної стопи – ураження шкіри, великих і дрібних судин, нервів, кісток і м’язів стопи. Причиною виникнення є токсична дія підвищеного рівня цукру в крові на великі і дрібні судини, нервову, кістково-м’язову тканину. Перш за все проявляється болями в нижніх кінцівках, онімінням, печінням, охолодженням стоп, парастезіями (мурашки, поколювання). Глибокі ушкодження тканин, що розвиваються внаслідок погіршення кровопостачання, зазвичай виглядають як виразки, які погано загоюються, інфекційні ураження, гангрена. Не варто займатися самолікуванням пацієнтам з цукровим діабетом при наявності таких проблем, як врослий ніготь, потемніння нігтя, грибкові ураження нігтьових пластин, мозолі і натоптиші, порізи шкіри при обрізанні нігтів, задирки, тріщини на п’ятах. Для їх корекції слід звертатися до фахівців, які проведуть необхідні маніпуляції з урахуванням основного діагнозу. В основі профілактики діабетичної стопи лежить лікування цукрового діабету як основного захворювання.

Шкірні захворювання

Люди з цукровим діабетом частіше за все стикаються з численними і різноманітними ураженнями шкіри, більшу частину з яких складають бактеріальні та грибкові інфекції. Занадто велика кількість цукру в крові і поті створює хороші умови для розвитку мікроорганізмів, а також послаблює захисні процеси організму. Велике значення мають сухість шкіри, порушення кровообігу в шкірі та свербіж. Зараження відбувається при некомпенсованому цукровому діабеті. В результаті на шкірі починають частіше з’являтися рани, тріщини, виразки. Тим, у кого є діагноз «діабет», потрібне особливе дотримання особистої гігієни: регулярний душ, використання засобів захисту шкіри тощо.

+38068-752-52-52

(0352)52-52-52

м. Тернопіль, вул. С. Качали,5

ПРАЦЮЄМО БЕЗ ВИХІДНИХ .

Онлайн запис на прийом на сайті⤵

https://ternopil.oxford-med.com.ua/

Слідкуйте за нами в Інстаграм⤵

https://www.instagram.com/oxford_medical_ternopil/?hl=ru