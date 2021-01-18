Строительное оборудование от Укр-Стандарт — гарантия качества и безопасности производимых работ

Строительные леса — это временные конструкции, возводимые для подъема и поддержки рабочих, а также материалов во время строительства, ремонта или отделки поверхности конструкции. Обычно их используют при работе на высоте. Строительные леса обычно изготовляют из стали или алюминия.

Какими должны быть строительные леса

Прежде всего, устойчивыми, безопасными, прочными, чтобы рабочие могли свободно перемещаться по ним. Строительное оборудование от компании Укр-Стандарт (https://ukraine-standart.com.ua/) не только соответствует всем техническим требованиям, но и предусматривает широкий объем производимых работ. А благодаря имеющимся колесам и домкратам строительные леса можно легко перемещать.

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вышки-туры;

леса строительные рамные облегченные;

леса клиново-хомутовые;

ригельные строительные леса;

мини-подмостки;

лестницы, стремянки и многое другое.

Необходима правильная сборка

При выборе самих строительных лесов, а также при их безопасном использовании очень важным вопросом является правильная сборка. В то же время должна быть гарантирована легкость передвижения по таким лесам. Поэтому, если вы не можете осуществить правильный монтаж строительных лесов, то воспользуйтесь услугами специалистов.

Функциональные требования к лесам включают следующее:

Безопасность и стабильность. Легкость и быстрота монтажа, разборки и повторного использования. Доступность по горизонтали и вертикали.

Адаптируйте строительные леса к своим потребностям

Строительные леса необходимо приспособить к своим индивидуальным потребностям. Необходимо учитывать вид выполняемой работы, место, где они должны быть установлены и условия, в которых должны использоваться. Компания Укр-Стандарт, которая занимается реализацией строительных лесов, гарантирует не только оптимальные решения, но и возможность использования лучших конструктивных элементов.

Меры безопасности при работе на строительных лесах

При работах на высоте необходима осмотрительность. Угрозу могут представлять самодельные строительные леса, обычно сбитые на скорую руку из деревянных досок; недостаточно квалифицированный персонал; неадекватные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и так далее. Но главную опасность представляет падение, которое может привести к параличу или смерти.

В целях безопасности рабочие на строительных лесах должны использовать свои СИЗ и должна быть доступна аптечка первой медицинской помощи.