У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді є книги для батьків особливих дітей

Усі діти приходять у цей світ, аби пізнавати його. Але всі вони різні. Як підготувати дитину із синдромом Дауна, із церебральним паралічем, із порушенням слуху, зору, інтелектуального розвитку, з розладами аутистичного спектра до навчання в школі, як обрати навчальний заклад та які види діяльності доцільно практикувати в родині?

Про це можна довідатися із книг із серій “Інклюзивна освіта” та “Інклюзивне навчання”, які є у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Видання про інклюзивну освіту можна переглянути тут -> https://tobm.org.ua/inklyuzyvna-osvita-vid-a-do-ya/