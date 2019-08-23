Орден Святого Пантелеймона отримав почесний професор ТНМУ

У День Святого великомученика Пантелеймона – 9 серпня 2019 року – представники медичної спільноти вкотре зібралися на урочисту церемонію з нагоди нагородження орденом Святого Пантелеймона. Цьогоріч на вручення «медичного Оскару» завітало майже 600 медичних працівників з усіх куточків України.

Відзначення представників медичної галузі відбувається під патронатом громадської організації «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги». Присутніх привітав голова цієї організації Василь Князевич. У своєму виступі він зазначив: «Я надзвичайно втішений, що через 10 років, відколи ми цю нагороду в Міністерстві охорони здоров’я зробили найвищою моральною відзнакою для медиків, вона здобула своє нове життя й престиж, який буде наростати. Мета, яку я переслідував, – повернути довіру до нагороди як справедливого визначення найкращих, довіру до лікарської професії, довіру одне до одного. Пишаюся системою відбору, яка є основою цієї довіри, пишаюся переможцями, які повертають упосліджене поняття довіри до лікаря у суспільстві, пишаюся командою, яка втілює цю довіру».

Уперше цьогоріч Поважна рада затвердила ще одну номінацію «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України», що має на меті відзначити іноземних громадян, які посприяли розвитку української медицини. Її отримав громадянин Польщі Войцех Барг – практикуючий лікар і професор кафедри фізіології Вроцлавського медичного університету, який є почесним професором Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського та організатором пульмонологічних шкіл на базі нашого вишу.

Войцех Барг вважає Тернопільщину рідною землею і полюбляє приїжджати сюди. Справа в тому, що його батько (за національністю поляк) був родом саме з цих країв – міста Скалата Підволочиського району. Його тато часто казав, що Тернопіль – це його батьківщина. Бабуся і дідусь були вчителями у маленькому селі Рожиськ. Мама Войцеха Барга родом зі Львова. Його дідусі, бабусі і батьки бездоганно володіли і розмовляли українською мовою.

«Щиро дякую за цю нагороду. Я не дуже володію українською мовою, трохи розумію її, але сьогодні саме за допомогою неї висловлю те, що хочу сказати. Це дуже важлива нагорода, але не тільки для мене особисто, а й для всіх працівників Вроцлавського медичного університету і Тернопільського національного медичного університету. Без їх допомоги і підтримки моя діяльність була би неможлива. Ще раз дякую усім», – зазначив під час вручення ордену професор Войцех Барг.

Співпраця між Тернопільським національним медичним університетом і Вроцлавським медичним університетомрозпочалася 8 березня 2013 року з підписання відповідної угоди.

У рамках співробітництва майже 200 студентів нашого вишу пройшло професійну практику на клінічних базах Вроцлавського медуніверситету, 20 студентів відповідно до принципів програми ERASMUS+ мали можливість навчатися упродовж 1-2 семестрів у цьому виші.

Також є короткотривалі стажування для викладачів; місячні стажування для молодих працівників/молодих вчених (понад 20 молодих вчених ТНМУ); групові стажування для молодих працівників (пройшло 18 представників ТНМУ). 15 викладачів скористалися цією можливістю підвищити свою кваліфікацію та отримати міжнародний досвід.

Окрім того, в планах розвитку співпраці є ініціація спільних науково-дослідних проектів в рамках польських та європейських програм, докторантура для працівників ТНМУ, спільні публікації наукових робіт, подальший розвиток попередньої співпраці, у тому числі європейських програм, таких як Erasmus+.

Войцех Барг два роки тому для анестезіологів і лікарів-інтернів ТНМУ прочитав лекцію «Principles of mechanical ventilation», для лікарів-інтернів і студентів, які обрали спеціалізацію алергологія, – лекцію «Principles of anaphylaxis», для студентів різних курсів – лекції «Respiratory insufficiency» та «Circulatory insufficiency».

Окрім того, він став ініціатором започаткування пульмонологічної школи «Актуальні питання пульмонології: сучасні підходи до терапії обструкції і тангентної імунотерапії» при Тернопільському медуніверситеті, відкриття якої відбулося 22 вересня 2017 року (https://www.tdmu.edu.ua/2016/09/23/u-tdmu-vidkryto-mizhnarodnu-pulmonologichnu-shkolu/).

Разом з орденом переможці отримали сертифікати на 50 тисяч гривень.

Адміністрація та колектив ТНМУ вітає Войцеха Барга з отриманням престижної відзнаки та бажає нових звершень і досягнень.

Відео-трансляцію нагородження орденом Святого Пантелеймона можна переглянути тут: https://www.youtube.com/watch?v=38iKEiH5STk

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.