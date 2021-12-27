На Тернопільщині двоє чоловіків обморозили собі ноги

26 грудня у КНП «Підгаєцька міська лікарня» Підгаєцької міської ради з діагнозом «Обмороження пальців правої стопи ІІ-ІІІ ступенів» госпіталізовано жителя с. Мозолівка Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району, 1955 року народження.

О 19:00 у КНП «Зборівська міська лікарня» Зборівської міської ради з діагнозом «Обмороження ІІ – ІІІ ст. обох стоп і нижньої частини гомілок» госпіталізовано жителя с. Ярославичі Зборівської територіальної громади Тернопільського району, 1974 року народження.

Всього з початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 47 людей, з них 40 отримали травми та 7 загинули.

Рятувальники застерігають! Не допускайте переохолодження організму. Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями, думка про те, що алкоголь зігріває – хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки